Une politique de testing au bord de l'implosion

Le coronavirus n'a pas fini de bouleverser notre quotidien. Dans un contexte de rebond de l'épidémie , la politique de dépistage s'avère à nouveau cruciale. À l'approche de l'automne, elle l'est d'autant plus que d'autres virus vont entrer en scène .

Afflux ingérable

"On se retrouve dans des proportions qui deviennent humainement et logistiquement ingérables."

Au Cita Drive, le centre de dépistage installé sur un parking par le CHR Citadelle (Liège), on atteint la saturation. "Les retours de vacances, les rentrées des classes ou encore la diminution du télétravail peuvent sans doute expliquer cet afflux, mais on se retrouve désormais dans des proportions qui deviennent humainement et logistiquement ingérables", commente Jean-Marc Minon, le chef de laboratoire du CHR, en charge de l'analyse des plus de 1.000 prélèvements réalisés chaque jour.