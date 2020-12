Une prime de 10 euros par jour pour les "chômeurs corona"

Alors que plus d'1,2 million de Belges se sont retrouvés au chômage temporaire corona depuis le début de la crise, environ 400.000 l'ont été pendant plus de deux mois. C'est à ces travailleurs "les plus durement touchés" que s'appliquera la prime avalisée cette semaine par le conseil des ministres restreint, a précisé, ce vendredi, le ministre de l'Économie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS).