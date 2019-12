Une proposition de loi du Vlaams Belang passe en commission à la Chambre

Grâce au soutien de la N-VA et du CD&V, le Vlaams Belang a pu faire passer sa première proposition de loi en commission à la Chambre.

La commission de la Défense de la Chambre a approuvé ce mercredi une proposition de loi du Vlaams Belang avec le soutien de la N-VA et du CD&V. Ce vote inattendu et inédit a été possible en raison de l'absence de plusieurs députés. Depuis 1938, le ministre de la Défense doit déposer chaque année un rapport sur l'emploi des langues au sein de l'armée. Dans les faits, ce document est souvent déposé avec du retard, parfois même de quelques années.