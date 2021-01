Une relance plus verte et plus digitale qu'attendu par l'Europe

On attend la sélection du fédéral de pied ferme et le secrétaire d'Etat à la Relance, le socialiste Thomas Dermine, a présenté mercredi une première pièce à casser reprenant des projets pour 130% du subside . Il y a donc encore un gros travail de tri à opérer et des arbitrages politiques à effectuer.

Pas d'accord mercredi et le Premier ministre Alexander De Croo de mettre en garde son équipe contre les projets trop flous, qui ne relèveraient pas de manière claire des compétences fédérales ou plus simplement encore, qui ne rentreraient pas dans les critères européens. On le rappelle, l'Union veut surtout du vert et du numérique. Certains projets déposés par les ministres passent à la trappe sans ménagement. Par exemple, Karine Lalieux (PS), ministre en charge du fonds Beliris, a-t-elle demandé des budgets pour de gros projets de rénovation urbaine dans la capitale (pour la nouvelle place Royale notamment). "Si tout le monde venait avec de projets pour sa commune, on n'en sortirait pas", a-t-on fait comprendre à la Bruxelloise.