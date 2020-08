Une reprise "poussive" pour les entreprises belges

Le chiffre d'affaires des entreprises en Belgique se redresse poussivement, constate l'Economic Risk Management Group, qui dresse de sombres perspectives pour 2021.

Les entreprises belges font toujours grise mine. Aujourd'hui, elles estiment que leur chiffre d'affaires est encore inférieur de 13% à la normale. Certes, il s'agit d'une amélioration par rapport au mois de juin, lorsqu'elles évoquaient une diminution de 17%, mais le "redressement se montre poussif", analyse l'Economic Risk Management Group (ERMG) , qui a récemment bouclé la dixième vague de son enquête sur l'impact de la crise du Covid-19.

Au total, 4.430 entreprises et indépendants ont pris part au dernier exercice. Sans surprise, la faiblesse de la demande est, de loin, la raison la plus souvent mentionnée pour expliquer les pertes de chiffre d'affaires.

Arts et horeca toujours dans la tourmente

La branche d'activité la plus touchée reste le secteur des arts, des spectacles et des services récréatifs, dont les activités n'ont pu reprendre que très partiellement cet été. Cette semaine encore, ses acteurs ont rapporté un effondrement de leur chiffre d’affaires de 81% par rapport à la normale. L'interdiction formelle de certains événements, trop risqués au vu du contexte épidémiologique, pèse évidemment lourd dans la balance.

Même si une petite amélioration avait été observée en juin, l'horeca aussi est loin d'être sorti de l'écueil. Actuellement, la baisse du chiffre d’affaires y est de 42%.

En juin, la réouverture des bars et des restaurants avait exercé un impact positif et significatif sur le chiffre d’affaires, mais l’amélioration s’est montrée faible depuis lors. Les raisons principalement évoquées par les entreprises pour expliquer cette diminution sont la faible demande ainsi que l’application des règles sanitaires et de distanciation sociale.

Les acteurs de l'industrie constatent, quant à eux, un repli de 16%, dû au faible niveau de la demande.

Perspectives moroses

Un tableau global assez sombre donc, d'autant plus au vu des perspectives pour l'année prochaine. En effet, les sondés s'attendent encore à une baisse de 10% du chiffre d'affaires par rapport à la normale en 2021. Dans le secteur des arts et celui de l'horeca, on anticipe des baisses respectives de 44% et 37%.

Ces chiffres, durs à encaisser pour beaucoup d'acteurs, accroissent d'ailleurs la perception d'un risque de faillite. Alors qu'en juin, 5% des entreprises estimaient une faillite "probable" ou "très probable", elles sont aujourd'hui 8% à le faire. Les résultats démontrent par ailleurs que la perception de ce risque est sensiblement plus élevée en Wallonie et à Bruxelles qu’en Flandre.

Autre indicateur: le degré d'inquiétude des entreprises quant à l'activité commerciale. Il s'établit aujourd'hui à 6,7 sur une échelle de 10, un niveau comparable à celui de la mi-mai. "Il est fort probable que la résurgence du nombre de cas positifs au Covid-19 ces dernières semaines et le resserrement des mesures aient entraîné une montée de l’inquiétude", commente l'ERMG.

50.000 emplois

Et l'emploi dans tout ça? Les répondants s’attendent à une diminution de 2% de celui-ci entre le début de la crise et la fin de l’année, soit un peu plus de 50.000 travailleurs . Une estimation bien moindre que celle avancée à la fin du deuxième trimestre, où le nombre de 180.000 emplois menacés était évoqué.

