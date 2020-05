"Une solution qui assure une collaboration" (Coens)

Il souligne cependant que la collaboration entre le fédéral et le gouvernement flamand (présidé par le N-VA Jan Jambon) est cruciale à ses yeux. "Que ceux qui veulent venir viennent, mais qu'on avance", lance-t-il.

Les présidents des partis socialistes des deux côtés de la frontière linguistique, Paul Magnette et Conner Rousseau , ont entamé un tour de discussions avec les autres partis, de quoi prendre la température en vue de la prochaine formation d'un exécutif, une fois les pouvoirs spéciaux expirés.

Dimanche, alors que les tractations en vue d'un prochain gouvernement font leur retour dans le paysage médiatique, Joachim Coens a été moins abondant en ce sens. Il a remarqué que toute la phase préparatoire avait tourné autour de la tentative d'assembler PS et N-VA dans un exécutif. "Ce débat a eu lieu".

"Si l'on trouve une solution qui assure la collaboration entre les gouvernements fédéral et flamand, c'est le plus important", affirme-t-il. Le CD&V siège lui-même au gouvernement flamand, aux côtés de la N-VA et de l'Open Vld.