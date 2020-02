Une stratégie climatique fédérale un peu faible...

D'après la ministre fédérale de l'Énergie, Marie Christine Marghem, ce n'est pas tout à fait juste: "Le document contient bel et bien un objectif chiffré", a-t-elle répondu, citant la réduction de 85 à 87% des émissions de CO2 dans les secteurs non-ETS, ce qui correspond à la somme des objectifs des différentes Régions. Rappelons que pour les secteurs ETS, qui fonctionnent avec le système d'échange de quotas d'émissions et qui sont responsables d'environ 40% des émissions en Europe, un objectif est fixé pour l'UE et non par État membre.