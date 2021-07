Une zone neutre dans l'espoir de débloquer le dossier des sans-papiers

Comme annoncé depuis un certain temps, une zone neutre a été mise en place à Bruxelles, à proximité de l'église du Béguinage où sont rassemblées des sans-papiers qui, depuis le 23 mai, mènent une grève de la faim afin d’obtenir une régularisation. Dans cette zone, ces personnes pourront recevoir des informations sur leur situation administrative et les procédures qu'elles peuvent entreprendre .

Selon le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), trop d'informations erronées circulent sur les demandes de séjour en Belgique. Des collaborateurs de la Ville de Bruxelles et de l'Office des étrangers donneront des explications sur la marche à suivre au plan administratif.

«À un moment où les gens mettent leur vie en danger, il est nécessaire de bien expliquer les règles et de dire ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas. La zone neutre est très importante pour leur expliquer pour quelle raison ils ont une chance ou non d'obtenir une régularisation. Ils reçoivent aussi la possibilité d'introduire immédiatement leur demande dès lors qu'ils savent si cela vaut ou non la peine», a expliqué Sammy Mahdi.