Unia enregistre une hausse des discriminations à l'emploi

Origines, âge et handicap

"Plusieurs raisons expliquent l’augmentation des discriminations à l’emploi. Il y a la situation du marché de l’emploi telle qu’elle est aujourd’hui. Le marché est relativement tendu, les conditions de travail ne sont pas nécessairement faciles malgré l’embellie. Les recruteurs ont une image stéréotypée de notre société et de l’emploi. Ils cherchent un homme bleu blanc belge, âgé entre 25 et 45 ans, hétérosexuel et de culture judéo-chrétienne. 47 ans est la limite à ne pas dépasser quand on est sur le marché de l’emploi. Quand vous ne rentrez pas dans cette case, vous serez confronté à des difficultés. Et si vous êtes musulman ou d’origine étrangère, ça devient encore plus difficile", constate-t-il. Plus de 27% des discriminations à l’emploi sont liées aux critères raciaux contre 20,7% à un handicap et 15,7% à l’âge. C’est le trio de tête.