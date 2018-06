Unia veut devenir l'Institution nationale des droits de l'homme

Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances a introduit une demande d’agréation pour être l’Institution nationale des droits de l’homme. Il lui permettra d’agir au niveau international et redorera l’image du pays.

Les dirigeants d’Unia attendent avec impatience une réponse des autorités belges et espèrent qu’elle sera positive. Selon nos informations, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a fait une demande d’accréditation pour devenir l’Institution nationale des droits de l’homme (INDH) de statut B. Pour son directeur général Patrick Charlier, cette reconnaissance élargirait l’horizon du centre en l’ouvrant à l’international. "On n’aura pas un mandat droit de l’homme de manière généraliste, mais ce statut nous permettra d’agir sur le plan international. À côté d’être un organe de promotion de l’égalité des chances, le volet INDH a des contraintes internationales et nous protégera un tout petit peu", nous a confié Patrick Charlier.

D’après lui, ériger Unia au rang d’Institution nationale des droits de l’homme de statut B permettra aussi à la Belgique de faire coup double. D’une part, grâce à cette décision, notre pays pourra redorer son blason sur la scène internationale et ne sera plus pointé du doigt. D’autre part, les autorités belges ne feront que rendre au centre interfédéral pour l’égalité des chances un statut qu’il avait avant la séparation en deux entités juridiques. "Avant le splitting qui a donné lieu à la création de deux entités juridiques que sont le centre fédéral des migrations Myria et Unia, on était reconnus comme institution nationale des droits de l’homme de statut B. Nous avons perdu cette accréditation avec le splitting", précise-t-il.

Le geste à la parole

Il rappelle que la Belgique a pris un engagement de créer une INDH devant l’Assemblée générale des Nations unies par la voix du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR). "Tous les pays voisins ont créé une telle institution et à l’heure où le Premier ministre Charles Michel (MR) soutient que notre pays doit être exemplaire en matière de droits fondamentaux, nous accorder ce statut ne signifiera que joindre le geste à la parole", sourit Patrick Charlier.

"Tous les pays voisins ont créé une INDH, sauf la Belgique." patrick charlier directeur général d’Unia

D’après lui, une réponse favorable à leur demande de réaccréditation ne devrait faire l’objet d’aucun doute. Mais il n’en est pas maître. "L’Agence des droits fondamentaux a donné des chiffres indiquant qu’entre 2007 et 2017, au niveau de l’Union européenne, il y a une multiplication d’institutions nationales des droits de l’homme dans tous les pays. La Belgique est un des pays où il n’y en a pas encore", dit-il.

Réviser la Constitution

Parallèlement à cette démarche, Unia réitère une demande qu’elle formule depuis longtemps. Il s’agit d’une modification de la Constitution et principalement de l’article 10. Il stipule notamment que "les Belges sont égaux devant la loi; seuls eux sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers".

Unia suggère une réécriture de l’article 10 pour le rendre plus compatible à l’évolution de notre société et à ses défis liés à la discrimination à l’emploi. "Nous voulons retourner les choses pour dire que la fonction publique est ouverte à tout le monde sauf une série de métiers pour lesquels la nationalité belge est requise. On peut imaginer que pour certaines fonctions, il faut être Belge comme l’imperium quand on engage l’État", explique Patrick Charlier.