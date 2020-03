Union francophone (pas nationale) pour le Fédéral...

On négocie tous azimuts ce week-end mais, à ce stade, la crise sanitaire et économique n’a pas supplanté la crise politique.

Quel contraste! Au moment même où les Belges prenaient leurs distances les uns par rapport aux autres, sur injonction des autorités et dans le but d’enrayer la propagation du coronavirus, les ténors politiques du pays, eux, ont repris langue ce samedi. Cas de force majeure, la crise déclenchée par le Covid-19 devait faire bouger les lignes. Les dégâts humains, psychologiques, économiques et financiers pour le pays sont incalculables à ce stade mais un sens de l’urgence s’est imposé en fin de semaine dernière.

Vue en plein écran ©BELGA

C’est Bart De Wever, le président de la N-VA, qui a tiré le premier samedi, en préconisant un gouvernement d'urgence d'une année. "Des mesures de soutien de plusieurs milliards sont nécessaires pour l'économie et les indépendants. Les directions des partis doivent désormais se concentrer là-dessus. Nous allons sans doute vers une récession. Nous devons nous donner la main. Nous n'avons pas le luxe d'attendre", insistait-il, ajoutant que c'est seulement ensuite qu'il faudra examiner comment remettre le pays en ordre.

Dans la foulée, six présidents de parti (PS et sp.a, MR et Open Vld, N-VA, CD&V) se retrouvaient autour de la même table samedi, jusqu'à 2h du mat’, pour tenter de s'accorder sur la formation d'un gouvernement fédéral d’urgence.

Il semble bien qu’un accord de principe se dessinait pour un gouvernement d’urgence composé de dix ministres et piloté par Sophie Wilmès. Et puis le vent a tourné. Dimanche matin, alors que les partis flamands se voyaient pour discuter de ce scénario, le PS a privilégié une autre option après un bureau de parti organisé à distance. Sans doute des critiques à l’idée d’un gouvernement avec la N-VA s’y sont-elles fait entendre. Toujours est-il que le PS, à la sortie de son pow-wow, a rejeté l'idée de la N-VA, Paul Magnette apportant son soutien au gouvernement en place (MR, Open Vld, CD&V), piloté par Sophie Wilmès.

Un soutien de l’extérieur. "Nous soutiendrons le gouvernement en place, aussi longtemps que nécessaire", pour lui donner "une majorité parlementaire de fait", a indiqué le président socialiste sur RTL, ajoutant que changer les ministres en place n’avait pas de sens alors qu’ils sont 24 heures sur 24 dans la gestion de la crise.

Plus proches... pendant 24h

"Le temps est à l'union nationale" pour prendre les mesures qui s’imposent et "pour que le pays soit à la hauteur des enjeux", a insisté Paul Magnette. Les écologistes d’Ecolo et Groen ont aussitôt abondé dans le sens du PS, pendant que le président du MR Georges-Louis Bouchez applaudissait les uns et les autres.

Ce qui nous ramène à la perspective d’une Vivaldi, dotée de 78 sièges à la Chambre (sur 150). Et encore, c'est sans compter le sp.a (9 sièges) qui dit ce dimanche vouloir être "constructif", ni le cdH (5 sièges) et DéFI (2 sièges) qui ont également dit leur soutien. Côté francophone se dessine ainsi un grand rassemblement au nom de l’urgence. Mais côté flamand, il n’y a pas de majorité possible sans la N-VA.

La N-VA parle d'"ukases francophones". Le PS d'attitude "totalement irresponsable" de la part de la N-VA...

Or, elle a dit non. Le premier parti à la Chambre (24 sièges) a, par la voix du ministre-président flamand Jan Jambon, fait savoir que ce serait sans lui. "Nous avons besoin d'un gouvernement de pleine compétence, limité en nombre, dans le cadre d'une mission et d'une composition limitées... Nous sommes le plus grand parti du pays. De quel droit les francophones nous mettent-ils de ukases ", a-t-il lancé sur la VRT. Et Jan Jambon d’accuser les francophones de rejeter la main tendue de la N-VA et de se livrer à "de petits jeux".

"Attitude totalement irresponsable", a répondu Paul Magnette. Selon lui, le pays traverse une crise sanitaire majeure imposant d'agir avec " toutes les mesures et tous les moyens nécessaires, quel qu'en soit le prix. La santé est la seul préoccupation qui compte."

Le coronavirus finira-t-il par vaincre les démons belges ?

Manifestement, la crise n’a pas rapproché les points de vue des deux principaux partis. Pendant 24h, on a pu penser que la situation d’urgence allait modifier leurs relations, mais il n’en est rien.

Dans l’avalanche de déclarations politiques ce dimanche midi, on pointera encore celle de Georges-Louis Bouchez affirmant que la N-VA voulait aborder dans la négociation une série de chapitres tels que la migration et les enjeux institutionnels. "Si on parle par exemple de migration et d'institutionnel, avec le PS et la N-VA vous n'aurez pas de gouvernement avant Pâques", a-t-il lâché.

Rappelant les deux volets de la crise, sanitaire avant tout mais également économique, le président libéral affirme aussi que "spéculer sur la suite est sans fondement. Personne ne sait combien de temps ça va durer. Commencer à nous dire que, dans six mois ou un an, il faudra refaire autre chose, qui peut le dire?" GLB a aussi pointé que Sophie Wilmès était à la barre et devait y rester. On ne change pas le capitaine en pleine tempête.

Union francophone, pas nationale

Résumons-nous. A ce stade, une union francophone s’affirme autour du gouvernement Wilmès, à qui une majorité parlementaire est promise pour autant que les deux partenaires flamands CD&V et Open Vld (ces derniers étant tentés de dire oui) s’y maintiennent. On attend de connaître leur position, ainsi que celle du sp.a, après ces 24 heures très agitées. Car il semble bien que les partis flamands qui ont négocié nuitamment le gouvernement d’urgence aient très peu apprécié ce qu’ils considèrent comme un revirement de la part du PS.

En attendant, il n’y a pas à ce stade d’union nationale autour de l’exécutif fédéral actuel. La crise sanitaire et économique n’a pas supplanté la crise politique. Mais la journée n’est pas finie, les réunions au sommet se poursuivent cet après-midi.

