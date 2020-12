Vacances et respect des règles suffiront-ils à éviter un nouveau tour de vis?

Le respect des règles existantes, et donc les contrôles qui vont de pair, seront au cœur du Comité de concertation de vendredi.

Et dire qu'il y a deux petites semaines à peine, la Belgique espérait encore la visite du père Noël. Du moins, certains, qui insistaient sur la nécessité de se pencher à nouveau sur les chiffres de l'épidémie, lors du Comité de concertation prévu ce vendredi, afin de voir s'il ne serait quand même pas possible de prévoir un très léger assouplissement des règles pour les fêtes de fin d'année. Une sorte de trêve des confiseurs, version épidémiologique.

À moins d'un revirement politique aussi soudain qu'inintelligible, d'assouplissement il n'y aura point.

A priori, c'est loupé. Et, à moins d'un revirement politique aussi soudain qu'inintelligible, d'assouplissement il n'y aura point. Parce que les chiffres ont déjà parlé, sans équivoque possible. Que disent les dernières données disponibles? Que l'on est très loin de remplir les conditions nécessaires – fixées par le baromètre 2.0 – à remplir avant de songer au moindre relâchement.

Jugez plutôt. En moyenne, sur les sept derniers jours, la Belgique détectait quotidiennement 2.273,9 nouveaux cas de coronavirus, soit 6% de plus que la semaine d'avant. Les admissions à l'hôpital s'élevaient à 181,6 par jour (-6%) et le taux de positivité des quelque 32.000 tests réalisés chaque jour était de 8,1% (-0,7%). Bref, tout cela est encore deux à trois fois trop élevé. Parce que pour ouvrir les vannes, il faut respecter simultanément quatre critères: moins de 800 nouveaux cas par jour durant trois semaines; moins de 75 admissions journalières durant une semaine; une tendance à la baisse de ces deux indicateurs; et enfin, un taux de positivité sous les 3%. On en est loin, on vous disait.

2.273,9 Nouveaux cas de coronavirus par jour Durant les sept derniers jours, une moyenne de 2.273,9 cas ont été détectés quotidiennement. Soit une hausse de 6% et bien au-delà du plafond de 800 qu'il faudrait atteindre pour envisager le moindre assouplissement. Même constat pour les admissions: on en est à 181,6 par jour – il en faudrait moins de 75.

À vrai dire, l'humeur générale n'est plus au laisser-aller. Au contraire: les sorties visant à prendre des mesures plus contraignantes se multiplient. Cela se comprend, vu le contexte. Avec le nombre de cas qui repart à la hausse. Avec la crainte que, du fait du confinement décrété en Allemagne et aux Pays-Bas, la Belgique ne soit plus exportatrice, mais importatrice de consommateurs en quête d'achats.

D'abord les analyses, puis les décisions

Avec, aussi, le respect de plus en plus en relatif du télétravail – davantage d'employeurs en infraction et une reprise de la circulation. Ce qui a poussé la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter (Groen), à exiger que le nombre de personnes présentes dans les administrations chute considérablement dans les prochains jours. Et le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), à annoncer davantage de contrôles au sein des entreprises.

"Les écoles vont fermer et les citoyens, rester chez eux, ce qui aidera à enrayer la circulation du virus." Une source gouvernementale

Respect des règles existantes. Voilà la formule magique qui sera au cœur du Comité de concertation de vendredi. Accompagnée d'un renforcement des mesures? On n'en est pas encore là – même s'il est hasardeux de vouloir lire l'avenir dans la boule de cristal du "Codeco". "Nous baserons nos décisions sur une analyse scientifique approfondie, assure-t-on dans les rangs du gouvernement De Croo. Donc, d'abord les chiffres et les analyses, et ensuite les décisions."

"Une aubaine"

À défaut d'un tour de vis, le calendrier donnera peut-être un coup de pouce. Voilà que s'annoncent, dès la semaine prochaine, les vacances de Noël, avec la fermeture des écoles et le ralentissement qui berce le passage à l'an neuf. "Une aubaine", glisse-t-on dans la majorité – tout comme le congé de Toussaint, prolongé pour l'occasion, a servi à faire redescendre la pression. "Les écoles vont fermer et les citoyens, rester chez eux, ce qui aidera à enrayer la circulation du virus."