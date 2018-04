Van Overtveldt annonce la plus grande réforme des règles TVA de ces dernières décennies

En Belgique, en conformité avec les directives européennes, la location d’un bien immobilier est jusqu’à présent exemptée de TVA , sauf dans certains secteurs comme ceux des parkings, des hôtels ou des entrepôts. Cette exemption de TVA a pour conséquence de pousser à la hausse le prix des loyers dans les secteurs du bureau et du commerce notamment, et ce, en raison de la non-déductibilité de la TVA facturée aux propriétaires sur la construction et la rénovation.

Pour le ministre des Finances Johan Van Overtveldt, il s’agit aujourd’hui de résorber le handicap concurrentiel croissant avec les pays voisins en la matière. Et de soutenir le secteur de la construction et l’économie en général.

"Budgétairement neutre, ça n’existe pas"

"Si la mesure est finalement adoptée, les deux parties (bailleur et locataire) pourront décider d’opter ou non en faveur de la soumisson à la TVA de leur contrat de bail."

Selon Stéphanie Houx, avocate au Cabinet Allen&Overy, cette mesure, dont tous les acteurs scrutent désormais les contours, constitue une excellente nouvelle pour le secteur immobilier belge. "Le régime sera optionnel. Concrètement, si la mesure est finalement adoptée, les deux parties (bailleur et locataire) pourront décider d’opter ou non en faveur de la soumisson à la TVA de leur contrat de bail. S’ils optent pour le régime TVA, le bailleur facturera la TVA sur le montant du loyer et il pourra ainsi déduire cette TVA en amont, sur le coût des travaux de construction et de rénovation. Le locataire, s’il est assujetti à la TVA avec droit à déduction, pourra lui aussi déduire cette TVA, de sorte que la mesure sera neutre, avec une substantielle économie de 21% sur le budget global des travaux."