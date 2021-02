Vandenbroucke recommande de ne pas utiliser les masques Avrox pour le moment

Le cabinet du ministre de la Santé recommande à ceux qui portent un masque gratuitement proposé par les autorités fédérales l'an dernier via les pharmaciens de ne plus les utiliser.

Le cabinet du ministre de la Santé Publique Frank Vandenbroucke a recommandé ce mardi à ceux qui ont pris possession d'un masque gratuitement proposé par les autorités fédérales l'an dernier via les pharmaciens de ne plus les utiliser, dans l'attente de résultats d'une enquête complémentaire sur leur toxicité potentielle. Lors de la première vague de la pandémie, le gouvernement précédent avait commandé via le département de la Défense, des millions de masques à la société luxembourgeoise Avrox. Ces masques ont été et sont distribués gratuitement à la population, via les pharmacies.