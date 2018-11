Vandeurzen met fin à sa carrière politique nationale

M. Vandeurzen ne sera pas tête de liste l'année prochaine pour le CD&V en province du Limburg. Il n'est pas non plus candidat pour un nouveau portefeuille ministériel. "J'ai 60 ans. Si je veux donner un autre tournant à ma carrière, je dois le faire maintenant. En outre, un parti politique doit miser sur un renouvellement et un rajeunissement", affirme-t-il dans le quotidien.