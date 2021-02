Verlinden plaide pour une réforme de l'État vers un "modèle 2+2"

La ministre de l'Intérieur propose un modèle où la Belgique resterait un État fédéral, mais serait composée de deux entités fédérées (Flandre et Wallonie) et de deux sous-entités (Bruxelles et la partie germanophone).

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a plaidé ce mercredi à l'Université de Gand pour une réforme de l'État basée sur un "modèle 2+2". Dans ce modèle, la Belgique resterait un État fédéral, mais serait composée de deux entités fédérées (Flandre et Wallonie) et de deux sous-entités (Bruxelles et la partie germanophone) au lieu de la formule actuelle à trois Régions et trois Communautés.