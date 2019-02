Vers un gel du tarif social pour l'électricité et le gaz

Au 1er février, le tarif social pour l'électricité devait augmenter de 22%, et le tarif social pour le gaz de 28%. Mais le gouvernement fédéral envisage un gel de six mois.

La ministre fédérale de l'énergie, Marie Christine Marghem (MR) et le ministre de l'économie et des consommateurs, Kris Peeters (CD&V), se sont émus ce week-end de l'augmentation des tarifs sociaux pour l'électricité et le gaz. Une hausse au 1er février qui est de 22% pour l'électricité, et de 28% pour le gaz.