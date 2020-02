Vers un léger refroidissement du marché immobilier en 2020, selon BNP

1. 2019, un grand cru

2. Les millennials en force

Les primo-acquérants empruntent généralement plus sur une durée plus longue que les autres emprunteurs. Ils sont aussi ceux qui optent le plus souvent pour un taux variable. 41% des crédits accordés à des millennials le sont à un taux variable: "Ils préfèrent bénéficier d'une mensualité plus faible au début du remboursement du crédit", explique Marc Delforge.