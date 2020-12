Vers un renforcement des sanctions pour non-respect des règles sanitaires?

Le gouvernement fédéral veut renforcer les contrôles sur le télétravail afin d'endiguer la récente légère hausse des contaminations au coronavirus. Le collège des procureurs généraux doit se prononcer cet après-midi sur des sanctions plus lourdes.

Le nombre moyen d'infections quotidiennes au Sars-Cov-2 poursuit sa hausse, avec 2.273 nouveaux cas quotidiens sur la période du 5 au 11 décembre (+6% par rapport à la période de calcul précédente), selon les résultats provisoires présentés mardi par l'Institut de santé publique Sciensano.

"Nous sommes à un moment très risqué", a réagi le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) sur Radio 1 ce matin. Il plaide pour une réaction plus forte envers les "20% de la population qui gâchent" les efforts des autres, alors que le débat sur une éventuelle hausse des amendes agite le monde politique.

Sanctionner les "lockdown party"

En effet, selon le ministre socialiste, si on laisse aller, la Belgique pourrait suivre la voie de l'Allemagne ou des Pays-Bas, où le Premier ministre Mark Rutte vient d'annoncer un nouveau confinement strict de cinq semaines. "Nous ne voulons pas nous retrouver à la place des Pays-Bas", a confirmé Frank Vandenbroucke.

"Il est nécessaire d’aggraver les sanctions en cas de violation des règles sanitaires afin de ne pas devoir durcir des mesures déjà difficiles." Georges-Louis Bouchez Président du MR

Il n'a pas précisé si cette évolution conduira à des mesures plus strictes lors du Comité de concertation prévu vendredi, sans exclure pour autant de nouvelles restrictions. Pour l'heure, le gouvernement fédéral opte donc plutôt pour une application plus stricte des règles actuelles. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) avait déjà plaidé pour des amendes plus lourdes pour les participants et organisateurs de "lockdown party", qui risquent actuellement 250 euros et 750 euros d'amende respectivement. Son président de parti Egbert Lachaert est du même avis: "250 euros ce n’est pas assez, des gens qui font des fêtes c’est irresponsable. Les amendes ne sont pas assez élevées." D'autant plus que ces fêtes clandestines se multiplient ces dernières semaines.

Même son de cloche du côté du président du MR Georges-Louis Bouchez, qui réclame dans un tweet des sanctions plus fortes. "Il est nécessaire d’aggraver les sanctions en cas de violation des règles sanitaires afin de ne pas devoir durcir des mesures déjà difficiles pour l’immense majorité des gens qui les respectent. Pourquoi faire preuve de laxisme avec ceux qui trichent?", demande-t-il.

Décision attendue cet après-midi

Mardi matin, au micro de BelRTL, le chef de groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej a cependant prévenu que "ce serait une erreur d'augmenter les amendes" pour les organisateurs et participants de fêtes. Il faut plutôt voir "si les amendes sont appliquées correctement. C'est aux procureurs généraux de nous le dire".

Le collège des procureurs généraux qui doit donc se prononcer aujourd'hui. Il s'est réuni hier (lundi) et communiquera cet après-midi (16h00), via une circulaire destinée aux magistrats et à la police. Cela concernera entre autres une éventuelle hausse des amendes "corona", ainsi que l'utilisation prévue de drones dans certaines localités, dont il faut rappeler les limites.

Renforcer le télétravail

Si les fêtes clandestines sont les premières visées dans le renforcement des sanctions, le respect du télétravail n'est pas en reste. Le ministre Vandenbroucke a ainsi annoncé que les contrôles sur le travail à domicile seront également renforcés. C'est ce que décidera le ministre fédéral du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS), a déclaré le ministre de la Santé. "Le télétravail reste une obligation absolue", a-t-il rappelé.

La ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen) indiquera clairement dans une circulaire que le travail à domicile est la règle et qu'il n'est possible d'y déroger que s'il n'y a pas d'autre moyen de garantir l'efficacité du service. Frank Vandenbroucke a également souligné les risques du trafic frontalier et l'obligation de respecter les règles de quarantaine, et a exhorté à aller chez le médecin et se faire tester en cas de symptômes.

Pas de shopping détente pour les Néerlandais

"Nous devons faire comprendre aux Néerlandais que le shopping détente n'est pas possible ici et qu'on ne peut faire ses courses que pendant une demi-heure." Frank Vandenbroucke Ministre de la Santé

Il a aussi indiqué que les bourgmestres des grandes villes doivent contrôler strictement l'accès aux rues commerçantes et faire désormais comprendre aux Néerlandais que le "shopping détente" n'est pas possible dans notre pays. Il n'est autorisé de faire ses courses que pendant une durée limitée, une demi-heure, et non-accompagné.

Il a ici regretté qu'il n'y ait pas de "politique égalitaire" en Europe, comme la fermeture de magasins. Il faut donc en discuter avec les Pays-Bas, où les magasins non essentiels sont de nouveau fermés.