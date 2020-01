Vers une coalition Vivaldi pour Jeholet

Invité ce midi sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche" sur RTL-TVI, le ministre-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) a qualifié les propos tenus hier soir par Bart De Wever de "mielleux"

Le ministre-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR) était l'invité ce midi de "C'est pas tous les jours dimanche" sur RTL-TVI. De ses propos, on retiendra qu'il semble être partisan d'une coalition "Vivaldi" réunissant sept partis: PS et SP.A, Ecolo et Groen, MR et Open VLD et CD&V. Soit une coalition sans la N-VA.

"Il y a eu beaucoup d'exclusives, d'invectives et de propos blessants venant du nord du pays, notamment de Bart de Wever à l'égard des wallons. Tout ça n'est pas facile à vivre du côté des Francophones", a-til commenté. "Par rapport à toute une série de propos et d'exclusives, la N-VA s'est peut-être mise elle-même en difficulté". En clair, la piste d'une reconduction d'alliance avec la N-VA n'a pas ses faveurs. Hier soir, lors des voeux de nouvel an de la N-VA, son président, Bart De Wever avait tendu une main au PS, assurant qu'il était partisan, comme les socialistes, d'une hausse des retraites les plus basses, tout en plaidant pour un programme suédois pour le futur gouvernement fédéral.

"Ça m'a assez frappé d'entendre Bart De Wever hier avec un ton plus mielleux" Pierre-Yves Jeholet ministre-président de la Fédération Wallonie Bruxelles