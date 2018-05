Vertenueil: "On rend la concertation sociale impossible"

Robert Vertenueil a été élu ce mercredi après-midi à la présidence de la FGTB. Il remplace Rudy de Leeuw, qui quitte le syndicat pour prendre sa pension. Il sera secondé par la nouvelle secrétaire générale, élue également lors du grand Congrès du syndicat, qui se tient au Heysel jusque vendredi. Voici les quatre grands messages du nouveau président.

Ils sont plus d'un millier de militants réunis de mercredi à vendredi au Heysel, pour le grand congrès statutaire de la FGTB fédérale, qui se tient tous les quatre ans. Lors de ce congrès, on rebat les cartes syndicales, on délivre des messages, on met en place de nouvelles stratégies, on débat de résolutions. Au menu de jeudi et vendredi, les syndicalistes discuteront de sujets aussi variés que la place des femmes dans la société, la liberté syndicale, l'avenir de Belfius, la sauvegarde des services publics, la Palestine, le Brésil et Lula.

Mais aujourd'hui, place au nouvel élu, Robert Vertenueil, qui devient président de la FGTB suite au départ à la pension de Rudy De Leeuw. Le premier président francophone depuis 12 ans. À la FGTB, le nombre de mandats présidentiels n'est pas limité. Rudy de Leeuw a enchaîné trois mandats consécutifs, Robert Vertenueil pourrait faire de même. Et comme il compte travailler dans la durée...

Nous l'avons rencontré à la veille du Congrès. Il nous a livré quatre messages:

→ La communication. Un réajustement à faire.

L’homme avait déjà commencé à réorienter sa "flottille", comme il la nomme, depuis son entrée en fonction comme secrétaire général il y a un an. Robert Vertenueil a l’intention de poursuivre le travail de réforme de la communication du syndicat. "C’est un chantier important. Il est impossible de faire du syndicalisme aujourd’hui sans avoir une maîtrise parfaite de sa communication interne, et externe. Et cela passe par l’usage des nouveaux outils."

Or, explique-t-il, la FGTB est une institution démocratique, avec ses débats internes, ses instances, son processus de vote. "Et c’est cela qui rend les choses compliquées. Il faut voir la FGTB comme une flottille, les centrales sont des petits bateaux, l’ensemble n’est pas toujours facile à diriger pour que tout le monde aille dans la même direction."

Verteneuil veut envoyer un message clair: "Parfois les militants nous disent: qu’est-ce que vous faites, vous, la FGTB? Ils oublient que la FGTB, ce sont eux aussi…" Les militants pensent ne pas être écoutés, ils se trompent, selon Vertenueil: "Il n’y a pas plus faible homme que moi dans ma fonction. Je ne suis que le porte-parole, je suis celui qui fédère, je livre le message qui est le commun dénominateur de la FGTB."

Robert Vertenueil ne veut pas seulement s’attaquer à la forme de la com’ du syndicat, mais aussi au contenu. "On traite des matières complexes, mais on a un défaut. On veut tout expliquer, montrer que nos critiques sont étayées et qu’on ne lance pas des propositions en l’air saugrenues." Le défi de la FGTB? Trouver le bon dosage entre la pédagogie et la communication plus incisive quand le besoin s’en fait sentir. "Ce travail de réajustement de la communication, il doit se faire en permanence."

→ Concertation sociale. Parfois on est aussi d'accord avec la FEB.

Lorsque l’on ouvre le chapitre de la concertation sociale, Robert Vertenueil cherche désespérément à faire imposer une image, celle d’une FGTB constructive. "La FGTB, ce n’est pas des gens qui disent non. Que du contraire. Dans les entreprises, on mène un vrai travail de proposition. Mais on ne nous met en exergue que quand il y a conflit. Quand la concertation est réussie, on n’en parle pas. Je voudrais que cet aspect du travail syndical ressorte plus que l’aspect contestation."

Mais des concertations réussies, en existe-t-il? Vertenueil dit oui, trois fois oui. "Quand, au Groupe des Dix, on veut communiquer sur un accord entre nous sur la digitalisation, cela fait deux lignes dans la presse. Mais quand la FGTB dit non sur les pensions, ça fait la Une partout."

La FGTB est-elle parfois d’accord avec Pieter Timmermans, le patron de la FEB? "La mobilité, on avait un cadre pour un projet de loi, le gouvernement n’a pas suivi la concertation sociale. La pénibilité dans le dossier pensions? On avait un accord sur quatre critères, il fallait continuer à discuter, mais le gouvernement a décidé que ça prenait trop de temps. Et ça fait combien de temps que Bacquelaine est occupé maintenant? Sept mois? Et toujours rien… Quand le gouvernement sollicite la concertation, il met un carcan tel que c’est impossible de négocier!"

Vertenueil aurait voulu éviter la leçon au politique, mais il ne peut s’empêcher: "Leur dérive, c’est qu’ils sont dans le tout de suite et maintenant. Faire de la politique ce n’est pas ça. C’est travailler sur la longueur, pas seulement jusqu’à la fin de son mandat en réfléchissant en fonction de sa prochaine élection."

→ Organisation. Garder une FGTB unie.

La FGTB sous l’ère Vertenueil va devoir répondre aux défis de l’évolution du monde économique. Comme la digitalisation. "On va avoir du travail, le G10 ne s’y est pas trompé. Il y a toute la reconversion du monde industriel. Actuellement ce n’est pas en Belgique qu’on produit les outils électroniques. Mais le marché du travail va aussi se modifier en profondeur, et il faudra que notre avis compte. Ces évolutions, elles ne peuvent se faire sans travailler aussi avec les organisations syndicales, parce que nous sommes les plus proches du monde du travail. Il faut mettre cette expertise en avant."

En interne aussi, le syndicat va devoir évoluer, adapter ses structures. "Le paysage industriel change et il faut changer notre manière de nous organiser. Les travailleurs sont dispersés sur les chantiers, chez eux. Il faut faire du syndicalisme autrement, aller à leur rencontre, les assemblées générales sont de moins en moins possibles à organiser. Tout cela va modifier le visage de la concertation."

Face aux divisions internes aussi, parfois difficiles à cacher. "La FGTB doit rester une organisation interprofessionnelle. Ce n’est pas en étant corporatiste qu’on y arrivera", dit Vertenueil. Alors oui, il y a parfois des intérêts contradictoires entre secteurs. "Mais il faut rester unis."

Aussi face à la régionalisation. "Il y a des choses qu’on n’a pas voulues, comme la régionalisation des allocations familiales", une aberration pour Vertenueil. "Mais c’est fait, et on ne peut se désintéresser de la question. On se doit aussi d’être dans les organismes régionaux. Et donc, il faut s’adapter tout en restant cohérents. On n’a pas le choix, il en va de l’intérêt des travailleurs."

→ International. Le gouffre s'agrandit.

"On ne peut faire du syndicalisme en se racrapotant sur les questions nationales. L’unité syndicale, elle doit aussi se jouer au niveau européen, car il n’y a pas une seule matière économique ou sociale qui ne soit aujourd’hui influencée par l’Europe."

Robert Vertenueil veut aussi mettre en avant sa carte internationale. "On doit apprendre à chausser de manière systématique les lunettes européennes", dit-il. Et lorsqu’il les met sur son nez, il constate avec dépit que la concertation sociale est aussi maltraitée par la Commission européenne qu’elle ne l’est en Belgique. "La Commission a une attitude de déni vis-à-vis des partenaires sociaux européens", assène-t-il.

Vous voulez des exemples? "On a eu un accord dans le secteur de la coiffure entre toutes les fédérations patronales et les syndicats européens, sur l’ergonomie et l’utilisation des produits toxiques. Mais la commission ne nous a pas écoutés. Idem dans la construction, avec la carte e-services. Elle ne répond pas aux besoins des entreprises, et elle aggrave le dumping social."