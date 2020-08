Verts et bleus restent dans le jeu des discussions fédérales

Les préformateurs, Bart De Wever et Paul Magnette, ont revu Groen et Ecolo ce mercredi. Une nouvelle rencontre est déjà prévue, tandis que les libéraux devraient aussi être invités prochainement.

Convaincre les Verts d'entrer dans une négociation en vue de la formation d'un gouvernement fédéral, voilà la mission que tentent d'accomplir Bart De Wever (N-VA) et Paul Magnette (PS). Avec succès? Il est encore trop tôt pour le dire.

Discrétion oblige, très peu d'informations filtraient ce mercredi après la deuxième rencontre entre les écologistes et les chargés de mission royaux.

"Une discussion très approfondie sur les thématiques environnementales et climatiques."

La discussion, de près de trois heures, fut "très approfondie" sur les thématiques environnementales et climatiques , a-t-on seulement appris. Assez que pour convaincre les Verts de continuer à échanger? Vraisemblablement oui. Mais attention, entre dialogue et négociation, il y a un fossé.

Bon signe?

Avec un peu d'optimisme, on peut se permettre de voir dans l'absence de communication officielle des Verts un bon signe. En effet, après leur premier entretien avec les préformateurs, les dirigeants d'Ecolo-Groen avaient rapidement indiqué publiquement que le projet sur la table ne leur convenait pas . Polis, ils n'avaient pas claqué la porte, mais fait comprendre que sans changement, il ne faudrait pas compter sur eux.

Parmi leurs griefs, les écologistes mentionnaient entre autres des "propositions en matière de climat, d’énergie et de mobilité insuffisantes ". Au vu du thème des discussions du jour, on peut imaginer que les préformateurs ont apporté des aménagements à leur note. Suffisamment pour négocier, peut-être pas, mais en tout cas assez que pour se revoir...

Rappelons-le, Bart De Wever et Paul Magnette sont à la recherche d'un sixième partenaire pour compléter la "bulle des cinq" partis (PS, sp.a, CD&V, cdH et N-VA) prêts à avancer pour former un gouvernement. Ensemble, ces formations ne totalisent que 69 sièges sur 150 à la Chambre, trop peu donc pour atteindre la majorité.