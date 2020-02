Vices et vertus du silence en politique

Les informateurs Sabine Laruelle et Patrick Dewael ont fait voeu de silence pendant leur mission. Une bonne idée? La stratégie est à double tranchant.

Sabine Laruelle et Patrick Dewael ont été chargés d'une mission de pacification par le Palais. Leur premier devoir sera de calmer les relations entre personnes, singulièrement dégradées ces derniers jours. Pour y arriver, ils ont promis la "discrétion absolue", le "mutisme intégral". En musique, un silence, ça compte, c'est une note en soi. Qui sait, pour arriver à jouer du Vivaldi (ou une autre partition), le silence des informateurs aidera peut-être à produire une mélodie harmonieuse au lieu de la cacophonie actuelle...

Mais ce silence est-il pertinent? Les informateurs royaux doivent-ils parler ou se taire? Les différents chargés de mission nommés par le Roi ces derniers mois ont adopté des stratégies différentes. Le tandem Reynders/Vande Lanotte tenait une conférence de presse régulière. Idem pour Magnette. Demotte et Bourgeois ont été beaucoup plus discrets. Le duo Bouchez/Coens a fait l'une ou l'autre déclaration creuse à la presse, sans accepter de questions. Enfin, Geens s'est tu dans toutes les langues.

La rareté est utile

En temps normal, la meilleure communication politique est d'être présent, mais pas trop. Un politicien qui se rue sur chaque micro tendu, qui s'exprime sur tout et n'importe quoi, finit par lasser et se rendre inaudible... et s'expose aux faux pas ravageurs pour sa crédibilité. A contrario, être absent vous rend invisible, le public vous oublie. Le mieux est de sortir médiatiquement avec parcimonie et, lorsque l'occasion se présente, il faut alors être percutant et marquer les esprits. La rareté est donc utile, mais elle ne doit pas être vue comme de l'indifférence ou de l'ignorance. Quand l'actualité l'impose - par exemple lors d'un événement important -, une personnalité politique doit se montrer.

Celui qui se tait ne contrôle plus ni la communication ni l'agenda. Or, une personnalité politique ou un parti doit maîtriser son récit médiatique.

Le "silenzio stampa" (comme on dit en italien lorsqu'il s'agit de fermer la porte à la presse) peut être vertueux. Dans des négociations compliquées et sensibles, se répandre sur les plateaux télévisés ou dans les journaux est rarement une bonne idée. Celui qui s'exprime n'est pas à l'abri d'un dérapage, même accidentel. Toute prise de position ou toute divulgation d'information peut crisper et éloigner la conclusion d'un compromis. Dans l'opinion publique, celui qui se tait peut ainsi être vu comme un professionnel qui travaille et qui cherche des solutions. Dans un climat de défiance vis-à-vis du monde politique, c'est un atout. Mais, in fine, le résultat obtenu fera office de juge. Car sortir d'une période de silence les mains vides relève du fiasco.

Gare aux "fuites"

Une posture silencieuse est aussi risquée car elle laisse la porte ouverte aux "fuites" plus ou moins intentionnelles voire aux rumeurs. Celui qui se tait ne contrôle plus ni la communication ni l'agenda. Or, une personnalité politique ou un parti doit maîtriser son récit médiatique. C'est d'ailleurs pourquoi, en cas de crise, il convient d'être hyper réactif.