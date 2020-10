Vincent Van Peteghem, la tête qui dépasse...

"Deux mètres d’engagement à l’état pur." Tel était le slogan de campagne de Vincent Van Peteghem lorsqu’il s’est présenté aux élections de 2014. Et pour cause, puisque le nouveau ministre des Finances et vice-premier CD&V dépasse d’une tête ses collègues de gouvernement – bien visible lors de la prestation de serment au Palais d’Egmont jeudi.