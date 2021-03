Vincent Van Peteghem, ministre des Finances: "La réforme fiscale ne mettra personne devant le fait accompli"

Le vice-Premier et ministre des Finances estime que tout est prêt pour lancer le débat sur les réformes structurelles que son gouvernement s'est engagé à mener sous pression européenne.

Pas de contrôle budgétaire "technique" cette semaine en raison des décisions à prendre sur le terrain sanitaire. Vincent Van Peteghem, vice-Premier ministre CD&V et ministre des Finances ne s'en formalise bien sûr pas. Les dépenses de crise restent nécessaires et bien pesées par son gouvernement, assure-t-il. Impatient de passer à une phase post-crise, il promet que l'État sera au rendez-vous pour relancer les secteurs en souffrance.

Le déficit budgétaire s'établit à 36 milliards. Faudra-t-il s'y habituer?

Nous savions quel serait l'impact budgétaire de notre politique de soutien. L'année dernière et cette année, l'objectif était d'aider les entreprises et les familles à traverser la crise, il n'y a qu'un seul acteur qui peut le faire et c'est le gouvernement. Nous avons assumé ce rôle et nous continuons à l’assumer sur la base de deux principes: assurer un soutien aussi longtemps que nécessaire, mais un soutien qui doit être temporaire et ciblé. Une fois la crise passée, nous devrons entrer dans une nouvelle phase au cours de laquelle reprendront la consommation, l'investissement des entreprises, l'investissement public et donc la croissance. C'est un défi, mais tant que nous serons dans la crise, celle-ci continuera à absorber des fonds publics. Malheureusement, l'évolution récente des chiffres hospitaliers signifie que nous ne sommes pas encore sortis de la crise.

"Nous pensons à une réduction temporaire de la TVA à 6%, à la déductibilité totale des frais de restaurants."

Y a-t-il encore débat au Conseil des ministres lorsque quelqu'un demande quelques centaines de millions de plus pour telle ou telle mesure ou le robinet reste-t-il ouvert ?

Bien sûr qu'il y a encore des discussions. Il n'est pas vrai non plus que des mesures sont constamment ajoutées. Jusqu'à présent, nous avons toujours travaillé avec des packages globaux, qui sont ensuite progressivement déployés. Le dernier date de février. Le prochain sera un package de redémarrage pour l'horeca et le secteur événementiel. Le dispositif n'est pas encore finalisé, mais ce n'est pas un secret, nous pensons à une réduction temporaire de la TVA à 6%, à la déductibilité totale des frais de restaurants et à une exonération des cotisations sociales.

Pensez-vous que le redémarrage réussira le 1er mai?

Lors du dernier comité de concertation, nous avons avancé quelques objectifs : garder les écoles ouvertes autant que possible et offrir une perspective à l'horeca. Nous savions, bien entendu, que les chiffres augmenteraient en mars. Ils sont un peu plus graves que ce que nous avions espéré, nous devons donc passer à la vitesse supérieure pour être en mesure d'atteindre ces deux objectifs.

Que pensez-vous de la proposition de la N-VA d'ouvrir au moins toutes les terrasses pendant les vacances de Pâques ? Sur la côte, cela ne paraît pas absurde.

Incompréhensible. Le signal que vous donneriez est: "Allez à la côte, car c'est bien organisé là-bas." Exactement ce que nous ne voulons pas: de grandes concentrations de personnes. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que Jan Jambon (N-VA) arrive avec ça une semaine à peine après avoir décidé de ne pas le faire avec nous. Pourquoi alors tenons-nous encore des comités de concertation ? Cette attitude commence à me déranger sérieusement.

"Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez en comité de concertation, vous gardez le silence à ce sujet et vous défendez le compromis."

Le président de votre parti n'a-t-il pas fait de même avec son appel à un assouplissement temporaire pour Noël ?

Ne vous méprenez pas: je n’ai rien contre les présidents de parti qui font valoir des propositions en vue d’un comité de concertation. Mais si vous ne l'obtenez pas, vous gardez le silence à ce sujet et vous défendez le compromis.

Avez-vous lu l'appel de dix économistes pour des réformes structurelles ? C'est un appel à l'aide.

Oui et j'ai été très heureux de lire cela, car c'est exactement ce que je dis depuis le début de ce gouvernement: les mesures de relance les plus importantes sont les réformes. Je rappelle que les 5,9 milliards d'euros de fonds de relance que nous recevons de l'Europe sont précisément conditionnés à la mise en œuvre de réformes structurelles.

La Commission européenne ne semble pas très satisfaite de la première version de votre plan de relance.

Cela fait partie du processus. Un premier projet de version a été soumis, pour lequel toute une série de commentaires ont été formulés. Le deuxième projet suivra début avril. Et franchement, en ce qui me concerne, l'Europe ne sera jamais assez stricte avec nos projets. Le programme de relance européen devrait créer un élan similaire à ce qui a été a fait en 1993, lorsque notre pays a dû tout mettre en œuvre pour rejoindre la zone euro.

La coalition précédente associant libéraux, N-VA et CD&V, n'a pas réussi à tracer ce cap. Qu'est-ce qui vous fait penser que cela fonctionnerait avec les verts et les socialistes prenant le parti des syndicats?

Si nous ne réformons pas même après une telle crise, quand le ferons-nous ? Je l'ai dit à maintes reprises et je le répète: si la politique ne montre pas qu'elle est encore capable de résoudre les problèmes, alors je pourrais vous donner les résultats des élections de 2024 sur un bout de papier. Tous les plans et études sont prêts. Pour la réforme fiscale, il y a le rapport du Conseil supérieur des Finances. Pour la soutenabilité des pensions, il y a le rapport de l'équipe d'experts autour de Frank Vandenbroucke (sp.a). Et pour la modernisation du marché du travail, le Conseil supérieur de l'emploi a déjà dévoilé ses plans. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est du courage et du sens des responsabilités pour en faire quelque chose. Nous, mais aussi les partenaires sociaux à qui nous avons donné toutes les chances de contribuer au lancement des réformes. La pression extérieure que l'Europe exerce en échange de la libération des milliards d'euros pour la relance est très utile à cet égard.

Quand ce débat commencera-t-il ? Tout ce que la ministre des Pensions a proposé jusqu'à présent, c'est une révision du deuxième pilier. Résultat: une grande confusion.

Cela ne vous surprendra pas, la deuxième vague de corona a retardé un peu ces débats. Mais tous les ministres de tutelle sont occupés à élaborer leurs plans. Ça vient. Et en ce qui concerne le deuxième pilier, je veux être clair: nous n'allons rien faire qui affecte la sécurité juridique du système. C'est aussi le principe directeur de la réforme fiscale que je prépare: des mesures progressives et échelonnées qui ne mettent personne devant le fait accompli. Il y a effectivement des excès dans ce deuxième pilier auxquels nous devons nous attaquer. Mais nous n'allons pas réviser un instrument performant.

"Syndicats et employeurs doivent assumer leurs responsabilités et s'asseoir autour de la table au lieu de faire la grève."

En tant que proche de l'ACW, êtes-vous à 200% derrière la grève pour des augmentations salariales supplémentaires, comme Paul Magnette?

Je comprends les préoccupations des syndicats, mais nous venons tout juste de donner aux partenaires sociaux l'opportunité d'offrir un peu plus de marge dans les secteurs qui sont bien sortis de la crise corona. Je voudrais donc demander à nouveau aux syndicats et aux employeurs d'assumer leurs responsabilités et de s'asseoir autour de la table au lieu de faire la grève. Depuis un an et demi, ils appellent à juste titre les politiciens à prendre leurs responsabilités et à former un gouvernement. Maintenant, c'est à leur tour. Quant aux déclarations de Paul Magnette: en tant que ministre compétent, je n'accepterais pas que mon président fasse de telles déclarations. Heureusement, Pierre-Yves Dermagne (PS) est un ministre très pragmatique et décisif, qui assume ses responsabilités tant vis-à-vis des employeurs que des syndicats.

Pensez-vous que le PS tente de saper la loi de 96 sur la compétitivité ? Le député PS Marc Goblet a présenté un projet de loi en ce sens avec le PTB.

Que dit la première phrase de ce projet de loi ? Que Marc Goblet ne représente pas le PS dans ce domaine, mais agit en tant que syndicaliste avec des valeurs socialistes. Le seul PS que je regarde dans ce dossier est le vice-Premier ministre Dermagne et il s'inscrit parfaitement dans l'accord de coalition. Tout ce que je peux espérer, c'est que ce genre d'initiative ne s'infiltrera pas dans le gouvernement.

"Si le bloc de gauche et le bloc de droite sont éloignés l'un de l'autre sur un thème particulier, je sais que le compromis se posera au milieu, là où se trouve le CD&V."

En tant que seul parti flamand sans parti-frère francophone, comment faites-vous pour peser au sein du gouvernement?