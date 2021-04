Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice: "Je voudrais qu'on parle aussi de désinvestissement" de l'État

La situation sanitaire incite le ministre de la Justice à privilégier la prudence et rester sur des mesures "plutôt strictes". Et la privatisation pourrait financer la relance, estime-t-il.

Entre la situation sanitaire, les secteurs en crise, la réforme des frais de notaire, la loi pandémie et les réformes de la justice, Vincent Van Quickenborne ne chôme pas. Avec L'Echo, le vice-Premier ministre Open Vld et ministre de la Justice saute d'un sujet à l'autre.

Les autorités n'ont-elles pas traîné à imaginer des façons de vivre avec le virus, et donc des protocoles pour l'horeca et la culture?

Ce qui change la donne, c'est la vaccination. On a franchi ce cap des 70% pour les 65 ans et plus, mais je m'inquiète toujours des chiffres. On reste au-dessus de 900 lits en soins intensifs. La pause de Pâques a permis d'éviter une troisième vague, mais il n'y a pas de diminution. Il faut donc rester prudent. Et rester sur des mesures plutôt strictes. Aux Pays-Bas ou au Luxembourg, on va rouvrir les terrasses, mais avec des protocoles stricts. Plus l'horeca restera ouvert tard dans la soirée, plus il sera difficile d'éviter les contaminations.

Comment expliquer de nouveaux assouplissements alors que les chiffres sont moins bons qu'avant?

Les chiffres doivent être meilleurs. Si on prolonge les terrasses jusqu'à minuit, on augmente les risques. Il faut donc rester strict pour l'horeca. Mais nous avons décidé d'un paquet de mesures compensatoires sans précédent pour le secteur. La TVA à 6% même sur l'alcool, c'est énorme - sur base annuelle on parle d'un milliard d'euros - en combinaison avec le double droit passerelle, le pécule de vacances, le travail étudiant et une diminution ONSS.

En cas d'ouverture avant le 8 mai, les cafés et restaurants perdraient leur double droit passerelle...

Oui. Le collège des procureurs généraux a redit que les PV Corona n'étaient pas rédigés à la demande des bourgmestres mais bien des parquets. Le procureur de Liège a bien rappelé à la police qu'il fallait intervenir. On parle de PV judiciaires, pas de PV administratifs. Je pense qu'aujourd'hui tous les bourgmestres l'ont bien compris, à part peut-être notre ami de Middelkerke (le bourgmestre Jean-Marie Dedecker continue de soutenir l'ouverture des terrasses dans sa commune le 1er mai, NDLR).

Vous ne craignez pas des tensions sociales ? Quid du respect des règles ?

Quand on fait un marathon, les deux derniers kilomètres sont toujours les plus durs. Ce sera une bataille difficile jusqu'en juin. Je ne veux pas communautariser la situation, mais l'adhésion est plus forte en Flandre qu'en Wallonie. Il y a une responsabilité de certains politiques qui disent "moi je ne respecte pas les règles" ou "on va laisser les terrasses ouvertes", etc. Si la politique ne donne pas l'exemple, il est normal que les gens se demandent pourquoi respecter les règles.

Et le fait que les dispositions corona aient été cassées en justice ? N'y a-t-il pas là une responsabilité du gouvernement ?

Je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup d'intérêt médiatique pour cette décision, je respecte cette décision mais je peux vous en montrer des dizaines d'autres qui ont dit exactement le contraire. On verra ce qu'il en sera en appel. Le Conseil d'État a globalement validé l'avant-projet de loi Corona, fondamentalement il respecte la Constitution. Le texte sera voté dans deux ou trois semaines. Cette loi est meilleure que ce que nous avions avant.

Cela nous mène au-delà du 30 avril. L'État va donc devoir payer 5.000 euros d'astreintes par jour de retard.

On parle d'une ou deux semaines. Ce ne sera pas la mer à boire.

Êtes-vous pleinement satisfait du plan de relance ?

Thomas Dermine (secrétaire d'État PS à la relance, NDLR) a fait du bon travail. Il y avait des équilibres difficiles à trouver. Le Fédéral a débloqué 300 millions de plus pour le palais de justice de Bruxelles, les casernes, la douane. Et les projets soumis à l'Europe dans mes compétences sont fort intéressants, par exemple la numérisation de la justice et le projet d'île énergétique en mer du Nord.

Estimez-vous que cette amorce projette le pays dans l'avenir ?

Oui. Notre accord de gouvernement est plus vert que jamais et ce plan démontre cette ambition. En numérisation, ce sera un changement indispensable. Si on combine cela avec d'autres projets comme le métro bruxellois, cela va changer beaucoup de choses.

Le Fédéral devra encore investir un milliard pour rattraper son retard en matière d'investissements publics, dit Thomas Dermine. Êtes-vous d'accord avec lui ?

Oui, mais il faut aussi respecter notre trajectoire budgétaire. À un certain moment, je voudrais qu'on parle aussi de désinvestissement. On peut aussi se décharger des parts de l'État dans certaines entreprises publiques et autres et utiliser cet argent pour investir.

À chaque fois qu'on en parle, on constate que le marché n'est pas bon.

Pour le moment le marché n'est pas bon, mais on peut imaginer que dans un an, on aura une forte croissance, ce sera peut-être le moment de le faire. Je ne vais pas m'exprimer sur tel ou tel dossier, mais pour moi ce n'est pas un tabou et ce n'est pas exclu par l'accord de gouvernement. C'est une façon de trouver des moyens. Tant qu'à investir, je préfère le faire sans augmenter les impôts ou diminuer les allocations sociales.

Sur les réformes structurelles, qu'attend l'Open Vld?

Il faut au plus tard déposer des propositions concrètes lors de la préparation du budget 2022, c'est-à-dire au mois de septembre. On devra être clairs sur les réformes à mener. En matière d'emploi, il y a l'article 39 ter (sur les licenciements, NDLR) et l'enjeu de la flexibilité. On a appris de cette crise que la flexibilité est une bonne chose pour les travailleurs - dont beaucoup souhaitent télétravailler davantage - comme pour les employeurs. Sur les pensions, l'accord du gouvernement dit que pour disposer d'une pension minimale il faut avoir des années vraiment travaillées. Il faut prolonger les carrières, mais de manière humaine. Certaines personnes qui ont plus de 63 voire 65 ans voudraient travailler un jour ou deux par semaine alors qu'aujourd'hui il faut au moins un tiers travaillé par semaine. Avec plus de possibilités de flexibilisation, sur base volontaire, on va élargir la masse salariale et renforcer la sécurité sociale.

La Cour constitutionnelle a annulé une partie de la loi qui permettait aux opérateurs télécom de garder leurs data. Que va faire le gouvernement ?

On attendait cet arrêt. Dans les prochaines semaines, on présentera un nouveau texte au Conseil des ministres et j'espère voter une nouvelle loi avant l'été. Elle aura une structure de lasagne : avec des couches qui tiennent compte des types de crimes et de données. Par exemple, les données qui concernent le terrorisme pourront être conservées plus longtemps que pour d'autres types de criminalité. La Cour estime que la loi de 2016 permet de conserver des données sans restriction et sans proportionnalité, il faut donc un nouvel équilibre entre la vie privée et la lutte contre la criminalité organisée. Je rappelle que 90% des enquêtes criminelles reposent sur les données récoltées par les opérateurs télécom.

Comment voyez-vous la réforme annoncée des tarifs des notaires?

Je voudrais forfaitiser les coûts administratifs. Quand on achète une maison, les frais sont doublés en raison de l'acte sur le prêt hypothécaire, il faut réduire ces coûts d'au moins 10%. Quand on divise un bâtiment en appartements, on fait les mêmes recherches pour chaque appartement, mais on fait payer à chaque fois. Cela ne va pas. Et il y a ce fameux pourcentage qu'on peut changer. Il faut un peu de courage, c'est vrai.

Pourquoi est-ce tabou selon vous?

On parle des revenus d'un public qui a ses relais. Mais il faut trouver un chemin entre le populisme et l'immobilisme. C'est ce qu'on va faire cette année.

Il y a d'autres sujets tabous qui vous intéressent?

On va certainement aussi parler des huissiers. De leurs tarifs. Là aussi il y a des choses à dire. Ces professions sont protégées, c'est légitime. Mais il faut de la transparence et du contrôle. Je dois encore formuler des idées.

Êtes-vous optimiste quant à l'accord interprofessionnel ?

On va y arriver oui. Ce qui me satisfait, c'est qu'on a trouvé une nouvelle méthode de travail: imposer des dates et disposer d'une solution par défaut si les partenaires sociaux ne tombent pas d'accord. Sans accord, ce sera 0,4%. On va découpler le dossier de l'enveloppe bien-être. La méthode de Pierre-Yves Dermagne est très intéressante. On doit l'utiliser dans d'autres dossiers.

Lesquels?

Par exemple l'activation des indemnités de licenciement. Et il y a pas mal de réformes du marché du travail où les partenaires sociaux sont importants. Les pensions aussi.

