Vincent de Coorebyter (Crisp): "Faire une réforme de l'État en 50 jours me paraît improbable"

PS et N-VA sont donc repartis pour un tour de négociation. Objectif affiché: former un gouvernement et améliorer l'efficacité de l'État. Vincent de Coorebyter, président du Crisp, ne croit pas pour autant à un nouveau "pacte" national. Éclairage.

À bien des égards, c’est un drôle de 21 juillet que la Belgique aura vécu cette année. Sur le plan politique, on a compté plus de 400 jours sans négociations tangibles pour former un gouvernement. Cette semaine Vincent de Coorebyter, (ULB, président du Crisp) décrypte pour L’Echo la situation du pays. Mais qu’est l’État belge devenu? "La confiance à l’égard des autorités politiques n’est pas moins grande en Belgique qu’en France où le pouvoir est vertical, concentré", nous dit-il. "On ne vit donc pas une crise si manifeste que cela, du fonctionnement de la Belgique. Au premier temps de la pandémie, l’Union européenne pataugeait. La présidente de la Commission a même présenté ses excuses à l’Italie pour cette absence de réponse européenne. Au même moment, en Belgique, dix partis se rassemblaient pour donner les pouvoirs spéciaux à un gouvernement minoritaire, neuf lui donnaient la confiance. Ces partis ont pris des multiples mesures sanitaires et de soutien aux revenus. La Belgique reste un État, avec un gouvernement à qui l’on reconnaît une responsabilité directe à l’égard du citoyen."

Aujourd’hui la Belgique accuse un retard en matière de relance par rapport à d’autres pays comme la France ou l’Allemagne.

Effectivement. Dans un deuxième temps, il faut inverser la comparaison avec l’Union européenne. Celle-ci vient d’accoucher d’un plan de relance et de solidarité inédit par son ampleur et son mécanisme: un emprunt commun. En Belgique, après plus de 400 jours, le PS et la N-VA entament enfin des négociations pour former un gouvernement. La Belgique reste engluée dans ses difficultés politiques et n’a toujours pas de plan fédéral de relance.

Avec ce plan de relance, l’UE reste dans ce qu’elle sait faire: de l’économie.

Elle fait ce qu’elle est habituée à faire. L’Allemagne et même les pays frugaux ont bien compris qu’ils avaient intérêt à ce que la prospérité revienne dans toute l’Europe et que l’argent dépensé pour les autres allait aussi leur servir. En Belgique, on bute sur des questions d’une autre nature. On l’a vu avec l’IVG. On voit poindre la possibilité d’une réforme de l’État, ce qui repose une question existentielle. Les partis politiques sont déjà obsédés par le prochain scrutin, car leur avenir en dépend. Les dirigeants européens, eux, ne sont pas liés à une échéance électorale.

Une minorité parlementaire qui bloque à coups de procédures un texte, l’IVG, soutenu par une majorité. N’est-ce pas un précédent qui fragilise le Parlement en tant que pilier de l’État?

C’est significatif, car c’est une manière de ne pas jouer le jeu démocratique, mais ce n’est pas tout à fait inédit. Le CVP a par exemple obtenu que plusieurs accords de gouvernement interdisent de laisser se dégager des majorités alternatives sur des sujets éthiques. La technique n’est pas la même mais le problème de fond est le même. Une minorité impose ses vues à une majorité en utilisant sa participation au gouvernement. C’est problématique dans une démocratie même si c’est constitutionnellement admis. C’est une pratique qui relève, en langage courant, du chantage. Ce n’est pas la face la plus glorieuse du fonctionnement politique en Belgique.

On parle de réforme de l’État. Doit-on s’attendre à un nouveau pacte national?

Je ne crois pas. Un pacte suppose des principes, des lignes communes, structurelles. Dans les années 60 on a connu un pacte qui a donné naissance à la réforme de 1970: on s’est mis d’accord sur la fin de la Belgique unitaire et sur une architecture complexe avec trois communautés et trois régions. Depuis lors, on n’a plus noué de pacte. Certains intellectuels, certains à l’intérieur du PS, rêvent d’une remise à plat de l’architecture du pays. On voit revenir ce serpent de mer qui date au moins des années 80, la Belgique à quatre régions. Sur le papier c’est idéal, mais je suis sceptique car les conditions d’un tel accord ne sont pas réunies. Il y a cependant un consensus dans le discours. La crise a mis en lumière une inefficacité liée à la répartition des compétences, notamment en santé. Refédéralisation et défédéralisation, ces deux scénarios peuvent être déclinés matière par matière. Le risque de blocage est réel.

Pour répartir les compétences, il faut des lois spéciales, c’est-à-dire une majorité des deux tiers et une majorité absolue dans chaque groupe linguistique. PS et N-VA se donnent 50 jours si j’ai bien compris. Cela me paraît improbable qu’au terme de 50 jours, ils proposent à des partenaires une formule de coalition, une esquisse de programme et un début de réforme de l’Etat. A priori, cela ne se fait pas en 50 jours. Comment créer un consensus acceptable pour des éventuels partenaires et des partis amenés à faire l’appoint pour voter ces lois?

Vous n’êtes donc pas très optimiste?

Je ne dis pas que ce n’est pas susceptible d’aboutir. Je veux dire qu’il m’étonnerait que les deux opérations, un accord de gouvernement et une réforme de l’État, soient achevées dans le même calendrier de 50 jours.

A priori, on peut se limiter à un plan de relance, avec des garanties sur une liste de sujets institutionnels à traiter.

La réforme de l’État se négocierait alors pendant la législature. Ce qui ne veut pas dire que c’est voué à l’échec. Le PS est prêt à jouer le jeu, les partis flamands aussi. Et les autres partis francophones ne pourront pas bloquer une telle dynamique.

Quid des tensions à l’interne du PS et de la N-VA?

L’aile régionaliste du PS peut trouver son compte dans une réforme qui accentue la régionalisation. Par contre, pour les conditions budgétaires et financières, c’est autre chose. Il y a une menace structurelle pour la Wallonie à partir de 2024. Les moyens vont commencer à diminuer en vertu de la sixième réforme de l’État. Cela peut revenir sur la table comme un levier pour les partis flamands afin d’obtenir de l’autonomie.

On est loin du confédéralisme sauce N-VA.

En effet, je ne crois pas à un pacte de cette nature. Mais la N-VA se sent en position de force. Elle a lié le destin du CD&V et de l’Open Vld au sien, il y a un lien fort avec le sp.a à travers Anvers. Elle sera certainement très exigeante. La négociations risque d’être très dure, je pense qu’on va assister à un découplage de calendrier entre accord de gouvernement et réforme de l’Etat.

On sent la population désintéressée par le sort de la Belgique. On est loin des drapeaux belges fleurissant sur les façades lors des dernières crises. Comment l’expliquez-vous?

Je n’ai jamais vu aussi peu de drapeaux belges dans mon quartier le 21 juillet. C’est spectaculaire. Je maintiens qu’il y a une confiance plus grande envers le pouvoir qu’en France, mais c’est une confiance envers certaines personnes. On semble avoir moins peur d’un effondrement du pays. Peut-être parce qu’on attend moins du niveau fédéral.

Aujourd’hui presque personne ne milite ouvertement pour le séparatisme. Il y a un double fatalisme: la Belgique va subsister, mais restera un système compliqué qui fonctionne cahin-caha. Elle fonctionne de cette manière chaotique depuis 2007 en réalité.

On s’habitue à la crise?

Oui et on voit se développer l’idée que si on veut trouver des solutions à certains problèmes il faut contourner le champ politique et donner la parole directement au citoyen.

Quels pourraient-être les effets de cette pandémie sur le corps électoral?

C’est très difficile à estimer. Est-ce que c’est la pandémie elle-même ou sa gestion qui va laisser des traces? La pandémie a donné lieu à une dynamique pour un autre futur. Cela devrait encourager à voter vers des partis, écologistes mais pas seulement, qui proposent depuis longtemps un changement de cap global. La pandémie génère une angoisse pour notre sécurité, cela peut renforcer des partis qui incarnent l’ordre ou l’autorité de l’État. Il y a aussi l’évaluation de la gestion de la crise. Certaines personnalités en sortent renforcées mais l’impression globale n’est pas bonne. L’angoisse pour l’emploi et les revenus peut renforcer les partis qui proposent un large filet de sécurité.

Des élections anticipées sont-elles souhaitables?

Personnellement, j’ai plaidé à un moment pour l’organisation d’élections anticipées parce qu’on était dans une situation de blocage et que les enjeux n’avaient plus rien à voir avec les sujets qui avaient occupé la campagne électorale de 2019. Mais j’entends l’argument imparable qui veut que le résultat bloquerait encore plus la donne. Aujourd’hui, il n’y a pas de majorité pour aller aux urnes.

Comment appréhender le mois de septembre?