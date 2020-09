"L'accord va passer assez facilement. C'est ça ou le chaos"...

L'accord gouvernemental semble bien dans sa dernière ligne droite. Mais ensuite, il doit encore passer par les congrès de participation. Mais les représentants de la base des différents partis impliqués auront-ils vraiment le choix? Jean Faniel, du Crisp, analyse la situation.

Les négociateurs de la Vivaldi n’ont toujours pas conclu. Or, ça urge. La déclaration gouvernementale est attendue jeudi après-midi devant la Chambre. D’ici là, le texte aura dû être traduit, puis scanné et approuvé par les congrès de participation du clan des sept, le PS, le sp.a, le MR, l'Open Vld, Ecolo, Groen et le CD&V. Une formalité?

Quels risques de veto?

Les membres des congrès de participation approuvent souvent l'accord présenté avec une confortable majorité. Jean Faniel Directeur général du Crisp (Centre de recherche et d’information sociopolitiques)

"Généralement, les congrès de participation se passent assez facilement, ils sont réglés comme du papier à musique", résume Jean Faniel, le directeur général du Crisp. "Les membres approuvent souvent l'accord présenté avec une confortable majorité." Pourtant, le CD&V, où la décision de lâcher le partenaire nationaliste du gouvernement flamand a été prise dans la douleur, doit cette fois composer avec une base parfois fort remontée. Chez Ecolo, où c'est une assemblée générale qui décide plutôt qu'un congrès de participation, ce genre d'exercice est souvent long et parfois houleux. "En 99, les verts avaient ainsi reculé juste avant d'entrer dans une majorité régionale bruxelloise", rappelle Jen Faniel. L'esprit du parti veut privilégier le débat démocratique. Et, règles sanitaires obligent, l'événement sera hybride: les membres en ordre de cotisation pourront être présents, mais dans des lieux décentralisés avec un duplex vidéo pour agréger le tout.

Chaque parti a en effet dû trouver sa solution. "Au MR, nous avons une salle de 900 places qui permettra d'accueillir tous les délégués en maintenant la distanciation", explique la porte-parole des libéraux francophones.

"Ça ou le retour aux urnes"

On va donc discuter partout sans doute, mais "la pression est telle que tous sont dos au mur. Je pense que l'accord va passer assez facilement", glisse Jean Faniel "parce qu'il n'y a tout simplement pas vraiment d'autre possibilité. C'est ça ou le chaos. Ça ou le retour aux urnes, qu'aucun ne veut." Et si malgré tout une base turbulente osait un veto? "Soit un point particulier coince, et on peut imaginer une réouverture des négociations. Mais ce n'est jamais arrivé et le calendrier ne le permet guère."

Parmi les cinq partis impliqués, il y en a deux qui pourraient, arithmétiquement, sortir de l'accord sans faire exploser la majorité: soit Groen soit le sp.a, mais on imagine mal que ces deux-là se désolidarisent de leur pendant linguistique. Si un autre parti coince, "les conséquences seront redoutables", pointe Jean Faniel. "On imagine bien que les présidents vont préparer leur discours: "je suis désolé, on aurait voulu mieux , mais on n'a pas pu..." pour éviter le couac. Et les représentants vont sans doute recevoir l'accord très peu de temps avant la réunion. Je ne parlerai pas de mascarade, mais je pense que cet élément rendra aussi cette étape très formelle."

Peut-on encore retarder? Oui

En principe donc, tout doit être bouclé pour jeudi en vue de la séance de la Chambre. Mais ce mardi matin, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a temporisé: "Si on le fait en quatre jours de plus, ce n'est pas dramatique", a-t-il expliqué. "Ce sera peut-être le 2 ou le 3, impossible de le dire aujourd'hui".

Politiquement, un report semble exclu. Vous imaginez le tollé dans l'opposition? Jean Faniel Directeur général du Crisp

Et en effet, selon le directeur général du Crisp, un report est envisageable. En tous cas, techniquement et juridiquement, puisque Sophie Wilmès n'a pas présenté sa démission au Roi. "Mais politiquement, cela semble exclu. Vous imaginez le tollé dans l'opposition? Mais ça, ce ne sera pas le dernier de la législature."