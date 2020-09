Vivaldi rimera avec mobilité douce ou silencieuse...

Voitures de société électriques dès 2026, budget mobilité, mission de service public pour la SNCB et politique favorable au rail résonnent de la note Vivaldi.

Sur la Mobilité, ils sont nombreux les acteurs qui attendaient le projet gouvernemental. Comme nous l’écrivions déjà, les nouvelles voitures vendues devront à terme être «zéro émission» . «Tous les nouveaux véhicules de société devront être neutres en carbone d'ici à 2026. Le gouvernement examinera, en concertation avec les entités fédérées, comment procéder de la même manière pour les bus de transports en commun, les taxis et la mobilité partagée», détaille la note.

L’intention est louable, mais nécessitera notamment un sacré bond en avant en termes d’infrastructures et de bornes de recharge. Quant au concept de «neutralité en carbone», il a évidemment toutes ses limites en fonction du mix énergétique de notre pays et de la production des véhicules.

Budget mobilité pour tous

Une grande première vient du budget mobilité pour tous y compris les travailleurs qui n’ont pas accès à une voiture de société. Une mesure forte qui sonne comme un soulagement pour tous les nouveaux acteurs de la mobilité. «Je ne cache pas que les résultats commerciaux ne sont pas vraiment bons sur le budget mobilité. Une telle mesure rendra le budget mobilité disponible pour une large gamme de la population. C’est une très bonne chose évidemment», indique à ce titre Michael Grandfils, le CEO de Lab Box, la filiale mobilité de D’Ieteren Auto. «Si le budget mobilité devient majeur, les secrétariats sociaux ne pourront plus faire l’impasse», explique-t-il. Évidemment, permettre de défiscaliser un budget mobilité pour chaque travailleur aura un coût important pour la collectivité et il faudra voir comment le gouvernement compte financer une telle mesure et de quel montant pourrait être ce budget mobilité.