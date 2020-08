Voici à quoi ressemble la note De Wever – Magnette

Que retrouve-t-on dans le projet fédéral auquel travaillent les présidents de la N-VA et du PS? Du social, de l'économique, du fiscal, de l'institutionnel...

La note De Wever – Magnette, on en parle mais on ne la voit pas. Et pour cause, les deux présidents de parti à la manœuvre actuellement ne distribuent aucun document mais partagent oralement le fruit de leurs réflexions.

Sur base de nos informations et des éléments qui ont fuité çà et là (De Tijd, Le Soir, De Standaard), voici ce qu’on y trouverait – le conditionnel s’impose.

Il y a d’abord un volet sanitaire, qui prévoit toute une série de mesures censées organiser plus efficacement la lutte contre la crise sanitaire.

Un deuxième volet est consacré à la relance économique et comprend trois parties. La première porte sur le prolongement de mesures de soutien de court terme. La deuxième a trait à un plan d’investissements (qui serait chiffré à 3,5 voire 4% du produit intérieur brut) portant sur plusieurs domaines stratégiques et recoupant ceux pointés par le plan national pour les investissements stratégiques, défini en 2018 sans avoir été concrétisé depuis lors. Le troisième sous-point "relance économique" traiterait de l’emploi et serait encore à préciser.

Lire aussi | Pourquoi la Vivaldi revient au goût du jour

Au volet social et santé, il serait question d’une croissance des moyens alloués aux soins de santé (on nous parle d’une norme de 2,5% ou de 3%), et d’une série de mesures sociales dont le relèvement de la pension minimale à 1.500 euros nets (à horizon 2024-2025) et de certaines allocations au niveau du seuil de pauvreté.

Au rayon fiscal, une taxe sur les plus-values serait envisagée, en échange d’une baisse du précompte mobilier (actuellement 30%) sur les revenus d’intérêts et les dividendes. Le prolongement de deux centrales nucléaires au-delà de 2025 est également projeté.

La note comprend encore un volet touchant de questions sociétales et un autre portant sur les fonctions régaliennes, au sein duquel notamment un refinancement de la justice serait considéré.

Vient enfin un chapitre institutionnel assez travaillé semble-t-il. On y trouverait notamment le projet de scinder toute une série de compétences actuellement fédérales: justice, police, sécurité, protection civile, emploi, santé, etc. On procéderait ici en deux temps: pendant cette législature, on travaille avec un ministre fédéral mais plusieurs politiques régionales, après quoi on régionalise purement et simplement.