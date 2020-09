Voici ce que contient le programme du gouvernement Vivaldi

Fiscalité, santé, relance et transition: voici les grands chapitres de l'accord de gouvernement Vivaldi.

Gestion de la crise sanitaire: un "commissaire corona"

« Nous devrons encore vivre un certain temps avec le coronavirus. Il faut tenter d’éviter au maximum un nouveau confinement total. » C’est par ces mots que l’accord du gouvernement Vivaldi démarre. Celui-ci propose trois axes de travail :

un nouveau contrat entre citoyens, entreprises et institutions ;

un plan global mettant l’accent sur la prévention et l’endiguement ;

un plan générique de lutte contre les pandémie.

Le gouvernement désignera un commissaire chargé pour 12 mois de coordonner les politiques sanitaires entre fédéral et entités fédérées. Amélioration de la communication, plan sociétal à long terme sur la gestion de la crise, offrir une perspective aux secteurs les plus touchés figurent au menu du premier axe.

Un plan de réduction et de prévention des infections s’appuiera sur un dispositif en deux lignes. La première est chargée de détecter le virus la seconde de faire face à une éventuelle deuxième vague. Dans ce cadre, "les soins de première ligne, les maisons de repos (et de soins) et les autres établissements de soins pourront compter sur des équipes (hospitalières) mobiles", prévoit l’accord. Un plan générique, mobilisant, industries, pouvoirs publics, université devra permettre au pays de gérer au mieux toute pandémie à l’avenir.

Pensions: vers les 1.580 euros (bruts)

L'augmentation de la pension avait été un point important du programme de nombreux partis pour les élections et le PS s'y est fermement accroché pour obtenir ses fameux 1.500 euros net en fin de législature. Le point a fait l'objet d'a^pres discussions vu les marges budgétaires disponibles. Au final il s'agirait selon nos informations de 1.580 euros bruts d'ici la fin de la législature.

Fiscalité: le retour de la "grande réforme"

C’est le retour d’une "grande réforme fiscale" qui doit simplifier un système bourré de niches. Celles-ci donnent lieu à "des distorsions économiques et sociales et parfois à des conséquences indésirables pour l'environnement", dit l’accord qui consacre l’idée d’élargir la base imposable pour assurer un financement durable d’une baisse des charges sur le travail au sens large. Une simplification de l’IPP est de mise avec "un glissement progressif des rémunérations alternatives vers des rémunérations en euros ".

La fin des régularisations fiscales pour 2023 est actée.

Santé: de nouveaux moyens

"Un nouveau pacte sera conclu avec, entre autres, le secteur pharmaceutique, un secteur innovant que nous voulons garder et renforcer en Belgique." L'accord de gouvernement

Objectif global: réduire de 25% les inégalités face aux soins de santé d’ici 2030 et "revenir dans le top 10 européen en ce qui concerne le nombre d’années de vie en bonne santé". Outre un refinancement structurel, et un refinancement complémentaire (1,2 milliard) qui s’ajoutera à la norme de croissance du budget (2,5% à partir de 2022), "le principe de responsabilisation dans les soins de santé (des soins justifiés et responsables) s’appliquera à tous les niveaux: pouvoirs publics, assureurs, prestataires de soins, institutions et citoyens, en particulier pour lutter contre la surconsommation de soins et de médicaments", prévoit le texte.

L’idée est de mettre la santé mentale au même niveau que la santé en général en terme d’accès aux soins.

Est prévue une revalorisation de la première ligne et un cadre de collaboration avec les pharmaciens. "Un nouveau pacte sera conclu avec, entre autres, le secteur pharmaceutique, un secteur innovant que nous voulons garder et renforcer en Belgique", précise l’accord qui entend "rapatrier en Belgique", le développement et la production de médicaments stratégiques et de principes actifs. Comme prévu, il entend aussi augmenter et valoriser le personnel de santé.

Relance et transition: "Donner un électrochoc"

Le plan interfédéral de relance devra "donner un électrochoc à notre pays", dit la Vivaldi. Enjeu principal: la création d’emploi en accélérant "la transition vers une économie durable et résiliente". Pour renforcer davantage la solvabilité des entreprises, celles-ci pourront, de 2022 à 2024, exonérer une partie de leur bénéfices si ceux-ci sont logés dans une "réserve de reconstruction". Conditions: que les fonds propres et le niveau d’emploi soit maintenu. Le sociétés détenant des participations dans des paradis fiscaux sont exclues du dispositif.

Le taux d’investissements publics (2,6%) devra atteindre 4% en 2030. Ces investissements publics devront nourrir l’emploi, la croissance et la prospérité, en favorisant l’export et dans le cadre des objectifs du Green Deal européen, dit l’accord. Sont visés par cette politique d’investissement public: la numérisation en santé, la transition énergétique, l’enseignement et la recherche universitaires, l’agenda numérique et la cybersécurité.

Pêle-mêle le texte cite le développement des infrastructures ferroviaires (connexion avec l’étranger les pôles économiques, plateformes multimodale, accélération du RER et développement du fret) amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics et privés (notamment via une TVA réduite), le développement de sources d’énergie renouvelable, le développement des batteries.

Pour stimuler l’investissement privé, le gouvernement s’appuiera sur la Société fédérale de participation et d’investissements (SFPI) qui sera soutenue, dans le cadre d’un mission déléguée, par un fonds de transformation auquel les investisseurs privés et les fonds d’investissement régionaux sont invités à participer. "L’objectif est de soutenir les entreprises essentielles, de renforcer leur solvabilité et de les aider à se réorienter en fonction des défis à long terme", dit l’accord. Le déploiement de la 5G et de la fibre optique est mentionné.

Nucléaire: on sort

La Vivaldi s'est en outre bien accordée sur le maintien de la loi de sortie du nucléaire, cumulée à un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 55% sur dix ans, d'ici 2030. De nouveaux moyens d'investissements pour l'isolation des bâtiments est aussi prévue, avec d'autres mesures environnementales.

Nucléaire | La Vivaldi garde la porte du nucléaire entrouverte

Institutionnel: vers une réforme de l'État

Sur l'institutionnel, il est confirmé que deux personnalités, une francophone et une néerlandophone, plancheront sur une future réforme de l'Etat, envisageant tant des régionalisations que des refédéralisations

Sécurité: sanctionner plus rapidement

L'accord prévoit également l'application de procédures rapides pour des délits tels que les émeutes, les vols à l'étalage, la criminalité de rue, etc. L'ambition est également d'appliquer toutes les sanctions prononcées et d'aller vers le recrutement de 1.600 agents supplémentaires par an, en mettant l'accent sur les agents de quartier.