Voici les détails de l'à-côté fiscal de 500 euros par mois

On en sait un peu plus sur les modalités pratiques entourant ces fameux 500 euros par mois que les travailleurs devraient pouvoir empocher sans devoir débourser ni impôts, ni cotisations sociales. Une mesure chère à l’Open Vld, contenue dans l’accord politique dégagé cet été et précisée le week-end dernier par Michel – même s’il subsiste encore l’un ou l’autre point à trancher, probablement ce vendredi.