"Y aller sans la N-VA, c'est du suicide politique"

Alors que coalitions Vivaldi et bourguignonne agitent le landerneau politico-médiatique depuis de nombreuses semaines, les regards se tournent vers le CD&V, jugé par beaucoup comme scotché à la N-VA – par peur d’une lourde défaite électorale aux élections de 2024, que le nouveau président, Joachim Coens, entend prévenir coûte que coûte. Alors même que le parti aurait entre ses mains la clé d’une avancée, en cas d’un lâchage en bonne et due forme des nationalistes flamands.