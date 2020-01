Zakia Khattabi déboutée par le Sénat

La tradition politique fut donc rompue pour Zakia Khattabi dont la candidature a mobilisé la farouche opposition de la N-VA et du Vlaams Belang . Le MR avait lui aussi rechigné à satisfaire Ecolo avant de changer de posture ce vendredi matin. On s’en rappelle, la N-VA avait mené une campagne ad hominem basée sur une "fake news".

La Bruxelloise, championne des voix de préférence de son parti n’aura obtenu le soutien que de 38 sénateurs. Outre les 16 abstentions N-VA et Belang, il y a 6 autres opposants à cette nomination dont deux ont voté pour l’autre candidat Ecolo. Qui? Mystère, ce vote est secret. On rappellera que malgré le fait qu’elle ne soit pas juriste, Zakia Khattabi et son ancienneté comme parlementaire lui permet de prétendre à ce poste, attribué à vie. Sabine Laruelle (MR), présidente du Sénat, a annoncé que la procédure sera relancée. Il y a de fortes chances que les verts persistent et signent en présentant à nouveau la candidature de Zakia Khattabi lors du prochain vote.