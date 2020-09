Zakia Khattabi renonce à monter au gouvernement

Alors que la formation d'un gouvernement Vivaldi associe la famille écologiste, Zakia Khattabi a fait savoir à l'appareil du parti vendredi qu'elle n'était pas candidate ministre. Une possibilité évoquée par L'Echo vendredi. "Merci à tous ceux qui m'envoient des messages, m'appellent parce qu'ils s'inquiètent de ce qu'ils lisent, dit la députée fédérale Ecolo dans un message interne. Je voudrais couper court à cette diplomatie de couloir qui salit tout, et piétine des deux pieds mon engagement sans faille pour le collectif ces 5 dernières années, et mettre tout le monde à l'aise: je ne souhaite pas plus qu'il y a un an et demi être ministre, et le secrétariat fédéral vraisemblablement ne me fait pas confiance pour être aux responsabilités en première ligne. Deux intérêts convergent donc. Je poursuivrai mon mandat aux côtés de mes collègues au fédéral, aussi engagée et clivante que d'habitude. Avanti!" L'ex-coprésidente d'Ecolo était pressentie pour monter au gouvernement, ce ne sera donc pas le cas.