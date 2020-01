2019, année record pour les saisies de stupéfiants en Belgique

Destiné notamment à l’importation de fruits et légumes venant d’Amérique latine, le port d’Anvers demeure un lieu clé dans la circulation de drogue. Chaque année, des narcotrafiquants venus principalement du Brésil, de Colombie et d’Équateur tentent de pousser cette porte qui mène à l’Europe. Mais pas question d’oublier les plus petits ports pour autant. "Si on décide d’intensifier les contrôles dans un port, on les intensifie également dans les autres pour éviter l’effet des vases communicants", confirme la porte-parole du SPF Finances Florence Angelici.