3M s'engage à investir 125 millions d'euros pour lutter contre la pollution aux PFOS

Selon 3M, la plus grande part de cet investissement est destiné à " des technologies encore meilleures ", qui serviront à réduire radicalement les rejets de PFAS, un acronyme qui désigne un groupe de 4.730 substances synthétiques, dites perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, parmi lesquelles le PFOS. Ces technologies devraient notamment permettre de purifier plus de 99% des PFAS présents dans les eaux usées rejetées d’ici à 2024.

Soutien aux agriculteurs

Réponse à Demir

"Une approche réfléchie des PFAS doit être guidée par la science et les faits", a ainsi déclaré la vice-présidente principale de 3M Rebecca Teeters. "3M investira pour remédier à la dispersion des PFOS, comme l'exige légalement l'Ovam (Agence flamande des déchets), et soutiendra les agriculteurs et les producteurs bio qui ont vu leurs revenus diminuer. Nous continuerons à installer des technologies pour mieux gérer nos rejets. Et nous voulons également donner toutes leurs chances à nos employés de Zwijndrecht."