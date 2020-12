À Anvers, dans les griffes de la mafia de la cocaïne

Malgré la "guerre à la drogue", la mafia de la cocaïne semble infiltrée plus profondément que jamais dans le port d’Anvers. Une enquête de la rédaction a pu identifier les terminaux les plus vulnérables, la quantité de drogue qui transite par le port et les techniques utilisées par les gangs.

Vendredi 28 août. Le calme règne dans les bureaux de l’armateur MSC, situés à un jet de pierre du port d’Anvers. La plupart des employés font du télétravail à cause de la pandémie de coronavirus. Mais le message vidéo que Marc Beerlandt a diffusé ce matin a fait l’effet d’une bombe.

Dans la nuit du 25 au 26 août, un collaborateur a été arrêté par la police, ainsi que deux dockers, deux grutiers à conteneurs et un agent de sécurité. Ils auraient travaillé pour un gang néerlandais. L’employé en question, un jeune homme d’à peine 25 ans qui travaille au bureau des exportations du département Documentation, aurait reçu, selon les rumeurs, 50.000 euros pour transmettre des informations au gang.

Chez MSC Belgique, c’est la consternation. C’est la première fois que le patron s’adresse directement à l’ensemble du personnel. "Faites appel à votre bon sens", a-t-il déclaré. Le trafic de cocaïne n’est pas nouveau dans le port d’Anvers. Les tentatives des mafias de la drogue pour se rapprocher des dockers sont connues depuis des années. Mais le fait qu’ils aient réussi à s’infiltrer jusque dans les bureaux de MSC a résonné comme une sonnette d’alarme.

Mise à jour d'un réseau

La démarche inhabituelle du patron de MSC n’est pas un hasard. L’armateur helvético-italien, pour lequel Beerlandt travaille depuis dix ans, est un des principaux clients du port d’Anvers. Avec le groupe singapourien PSA, l’entreprise exploite le terminal MPET, un des plus grands sites de chargement et de déchargement de conteneurs en Europe – la principale activité du port – et qui représente plus de 60% du volume de conteneurs qui transitent par Anvers.

Cette énorme superficie en béton de 240 hectares – située le long du quai 1742 du Deurganckdok – est à l’origine de l’alarme lancée par le patron de MSC. Le 26 juin, un chargement de 3,4 tonnes de cocaïne a été intercepté par la douane dans un conteneur transportant du charbon de bois. La Justice a mis au jour un réseau qui a conduit à plusieurs arrestations en août dernier.

En avril, un petit groupe d’Amstellodamois a été arrêté au moment où il cherchait à sortir 4,2 tonnes de cocaïne d’un conteneur. Un incident parmi d'autres...

Plus tôt cette année, d’autres incidents se sont produits au MPET. En avril, un petit groupe d’Amstellodamois a été arrêté au moment où il cherchait à sortir 4,2 tonnes de cocaïne d’un conteneur. Et en août, la police a intercepté une personne au comportement suspect. Il s’agissait d’un "reeferman", qui branche et débranche les conteneurs frigorifiques. 675 kilos de coke ont été découverts dans le conteneur sur lequel l’homme avait grimpé.

Sur base de notre enquête, il est apparu que les saisies de drogue au terminal MPET sont si importantes que plusieurs sources – non seulement en dehors du port, mais aussi dans les entreprises portuaires elles-mêmes – se demandent s’il ne s’agit pas d’une infiltration structurelle par la mafia de la drogue.

La cocaïne arrive en quantités de plus en plus importantes dans le port d’Anvers. Notre pays est une des principales portes d’entrée pour la poudre blanche en Europe.

La cocaïne arrive en quantités de plus en plus importantes dans le port d’Anvers. Notre pays est une des principales portes d’entrée pour la poudre blanche en Europe. La quantité saisie sur les quais anversois augmente continuellement depuis 2000. Les sept dernières années, elle a même été multipliée par 10, passant de 5 tonnes en 2013 à 62 tonnes en 2019.

La crise du coronavirus n’a pas freiné le trafic. Ce serait même plutôt le contraire. Pendant la première période de confinement, soit entre le 18 mars et le 26 avril, les saisies de cocaïne ont encore augmenté (8,7 tonnes) par rapport à la même période de l’an dernier (à peine 2,5 tonnes).

Les terminaux les plus vulnérables aux infiltrations et la quantité de drogue saisie étaient jusqu’à présent un secret bien gardé. Si on en croit des chiffres de la police et des douanes, qu’un vent favorable nous a fait parvenir, c’est aujourd’hui très clair: le MPET est le principal "hotspot" des trafiquants. Le volume de cocaïne saisi l’an dernier dans ce terminal se montait à plus ou moins 26,9 tonnes, ce qui représente 43% de toutes les saisies dans le port en 2019.

Ces volumes ne sont pas les seuls à donner le tournis. Convertis en valeur de revente, les montants en jeu sont phénoménaux. Un kilo de cocaïne vaut à l’achat entre 35.000 et 38.000 euros. Dans les night-clubs et lors des festivals, la poudre se vend en général 50 à 60 euros le gramme. Une saisie de 27 tonnes représente donc une valeur de marché d’au moins 1,35 milliard d’euros.

Et dans la pratique, ce chiffre est souvent plus élevé. De nombreuses drogues qui aboutissent aux consommateurs finaux sont coupées. En moyenne, un gramme de cocaïne coupée ne contient que 59% de poudre pure. Dans la réalité, un gramme de cocaïne pure – qui vaut entre 35 et 38 euros à l’achat – peut facilement atteindre 100 euros lorsqu’elle est coupée. Les bénéfices sont gigantesques. Ceux qui réussissent à faire transiter une tonne par le port peuvent gagner 65 millions d’euros.

Il ne faut donc pas s’étonner que les trafiquants utilisent des moyens de plus en plus importants pour infiltrer les quais et les bureaux du port. MSC a refusé de commenter les incidents intervenus au MPET, mais une source interne nous confie: "Nous n’aimons pas trop parler des infiltrations. Nous espérons tous que notre entreprise ne sera jamais touchée. Ce problème est-il largement répandu? Je ne peux pas m’empêcher de penser que c’est le cas. Pas seulement chez nous, mais dans toutes les entreprises actives de près ou de loin dans le transport maritime. Les cas d’infiltration qui sont découverts ne sont que la partie émergée de l’iceberg."

Contactés par des criminels

Les collaborateurs du bureau de MSC à Anvers sont sans arrêt contactés par des criminels, qui savent exactement qui y travaille. "Ils se servent des réseaux sociaux où ils peuvent trouver toutes les informations dont ils ont besoin", poursuit la même source. "Ils cherchent surtout à convaincre les personnes en difficulté financière, parce qu’elles viennent de se marier ou parce qu’elles ont souscrit un emprunt hypothécaire. Ils les attirent en leur offrant des sommes gigantesques. J’ai moi-même été approché sur LinkedIn et d’autres réseaux sociaux avec la question: ‘Nous savons où vous travaillez. Avez-vous accès au système informatique de MSC Belgique ou du terminal? Voulez-vous gagner un peu d’argent?’ Si quelqu’un accepte, ils lui demandent également de contacter d’autres collègues et de chercher les noms de ceux qui sont en manque d’argent. On lui offre alors d’importantes sommes d’argent en échange d’informations sur la logistique ou le code PIN des conteneurs."

MPET est un des terminaux de conteneurs les plus modernes et les mieux protégés du port d’Anvers. Tous les mouvements de conteneurs sont enregistrés, mais ces contrôles ne sont apparemment pas étanches et certainement pas si des employés du port se laissent acheter par les trafiquants.

Ce fut le cas le 13 décembre 2018 lorsqu’un conteneur venant de l’Équateur est arrivé sur le quai 1742, avec un chargement de fèves de cacao et 12 sacs de sports contenant 522 kilos de cocaïne. La veille, la douane avait décidé de bloquer ce conteneur pour un screening, suite à une information reçue des collègues des douanes françaises. À trois heures trente du matin, le conteneur est arrivé au dock prévu. Mais lorsque les douaniers sont arrivés le matin au terminal, il avait disparu.

Un employé âgé d’une trentaine d’années qui travaillait comme grutier avait déplacé ce conteneur pendant la nuit vers un endroit caché au milieu de la pile de conteneurs, sans en avoir reçu l’ordre. Tout avait été enregistré, mais le timing sur la feuille de route ne correspondait pas aux images des caméras de surveillance. De cette manière, les trafiquants ont pu récupérer la cocaïne et la transférer dans un autre conteneur, moins suspect.

Les rapports officiels révèlent que les gestionnaires des terminaux continuent à enregistrer chaque mouvement avec précision. Selon eux, c’est la seule manière d’exploiter commercialement un terminal et de localiser rapidement les conteneurs. Le quai 1742-MPET fait 3,7 km de long et accueille en permanence entre 60.000 et 65.000 conteneurs. Chaque jour, 20.000 d’entre eux sont chargés et déchargés. Les instructions pour le déplacement d’un conteneur sont transmises via la tablette installée dans le "straddle carrier". Il est rare que ces demandes soient transmises via le canal radio du port, mais dans ce cas également, le mouvement pourrait être retrouvé dans le système de gestion du terminal, nous a-t-on expliqué.

Malgré tout, le grutier soudoyé a réussi, sans raison valable, à déplacer un conteneur bourré de cocaïne. En réalité, il a déplacé trois conteneurs pendant la durée normalement consacrée à deux mouvements officiels. Il a apparemment été aidé par un complice ayant accès au système d’enregistrement. Les instructions ont été transmises via des smartphones cryptés et peut-être cet infiltré n’a-t-il ainsi pas pu être démasqué.

Tout est passé au crible

Auparavant, un simple papier – le "laisser suivre" – suffisait pour prendre livraison d’un conteneur. Ce document permettait de réclamer un conteneur, qui que vous soyez ou d’où que vous veniez. "Cette époque est révolue", nous explique-t-on chez MSC. "Nous avons tiré des leçons de la realpolitik. Aujourd’hui, tout est passé au crible au sein de l’entreprise."

Mais dans la pratique, ces contrôles ne sont pas toujours concluants. Plus de 2.000 personnes travaillent au MPET, dont 1.500 à 1.600 dockers. Les autres sont des ouvriers spécialisés – comme des mécaniciens et des électriciens – et 150 sont des employés. Sur les quais, on ne trouve aucun travailleur inscrit sur le payroll de MSC ou PSA, les exploitants du terminal. Les dockers sont recrutés via Cepa, l’organisation faîtière des employeurs du port qui gère un pool de dockers (appelés "kot" dans le jargon du port).

"Auparavant, les dockers qui étaient soupçonnés ou pris la main dans le sac restaient en poste jusqu’à ce que les faits soient prouvés. Aujourd’hui, ils doivent partir immédiatement", souligne-t-on chez MPET. "Dans le passé, Cepa et les syndicats étaient très défensifs à ce sujet, mais lorsqu’il y a des problèmes de drogue dans les terminaux, c’est toujours une affaire de personnes. Et dans ce cas, elles ne peuvent plus continuer à travailler chez nous. Il peut bien entendu arriver que ces employés soient déplacés vers un autre terminal. Dans tous les cas, lorsque quelque chose se produit chez nous, toutes les personnes concernées sont immédiatement mises en disponibilité."

Ce n’est pas un hasard si la semaine dernière Cepa a lancé une campagne à l’aide d’un film d’animation qui montre comment les travailleurs du port se font piéger par les criminels. Le modèle de rétribution proposé par la mafia de la drogue est hallucinant. Par exemple, le coordinateur d’un terminal de conteneurs peut gagner 225.000 euros par opération. Un planificateur gagne entre 75.000 et 125.000 euros. Un conducteur d’un "straddle carrier" prêt à déplacer un conteneur peut espérer recevoir entre 25.000 et 75.000 euros, et s’il sort lui-même la marchandise, il percevra de 500 à 1.000 euros par kilo de cocaïne. Un employé des RH qui recrute des infiltrés pour la mafia recevra 10.000 euros par personne enrôlée.

Grâce à ces rémunérations alléchantes, Medrepair – le service de réparation des conteneurs de la compagnie maritime MSC – s’est retrouvé très largement infiltré par le milieu de la drogue. L’an dernier, le parquet a retracé une organisation de jeunes criminels qui avait fait de ce quai un hub important pour l’enlèvement de lots de cocaïne.

Ce gang avait enrôlé des "reefermen" pour sortir la drogue du port. Les "reefers" ou conteneurs frigorifiques sont intéressants pour les trafiquants, car ils sont équipés d’une couche d’isolation où la drogue peut être cachée. Les ouvriers qui sont chargés de raccorder ou d’entretenir les conteneurs représentent par ailleurs un groupe distinct dans le port d’Anvers, et ils peuvent se déplacer d’un quai à l’autre sans se faire remarquer. Les "reefermen" ne sont pas des dockers officiels parce qu’ils ne chargent pas ni ne déchargent les navires.

Infiltration massive

Medrepair s’est avéré tellement infiltré par les mafias de la drogue qu’une descente de grande ampleur organisée le 13 mai 2019 a permis de découvrir plusieurs kilos de cocaïne dans les casiers du personnel. On a découvert notamment que les bandes avaient soudoyé des chauffeurs de "straddle carriers" pour qu’ils chargent des lots de cocaïne dans des conteneurs non contrôlés. Les enquêtes ont révélé que la bande envoyait systématiquement ses membres vers Medrepair en cas de postes vacants. Les membres de la bande tentaient alors de corrompre les employés de plusieurs bureaux d’intérim avec comme objectif d’obtenir un poste dans l’entreprise.



"Nous avons en effet été victimes de nombreux agents infiltrés", reconnaît-on chez MSC. "Les conteneurs qui arrivaient vides au terminal pour être réparés semblaient être le moyen idéal pour le trafic de drogue. Nous y avons mis le holà. D’après l’enquête, il s’agirait d’un gang, d’une famille infiltrée de manière très organisée. Medrepair emploie près de 300 collaborateurs, en grande majorité ses propres ouvriers. Mais il est difficile de trouver du personnel qualifié pour ce travail. Les bons candidats sont rares. Nous les évaluons, mais ce n’est pas évident. Nous travaillons donc aussi avec des agences d’intérim. C’est un fait que la mafia de la drogue a essayé de nous infiltrer par l’intermédiaire de ces agences. Nous leur avons demandé d’être particulièrement attentives à cette question et d’appliquer des critères de sélection plus stricts."

Les fruits qui sont importés d’Amérique du Sud en Europe via Anvers sont des cargaisons idéales pour cacher de la cocaïne.

Les données que nous avons pu consulter montrent que le centre de gravité des saisies de drogue ne se situe pas uniquement aux terminaux de conteneurs comme MPET. Le Belgian New Fruit Wharf (BNFW) – qui comprend les quais 188, 206, 212 et 220 au dock Léopold – est aussi une plaque tournante importante du trafic de drogue. On y réceptionne d’importants volumes de bananes et d’ananas. Grâce à ce terminal, qui est la propriété du holding Sea-Invest du magnat Philippe Van de Vyvere, Anvers est devenu en quelques années un terminal fruitier majeur d’Europe. C’est toujours le cas, même si en 2017 Chiquita a décidé après 33 années de présence à Anvers de s’installer à Vlissingen.

Les fruits qui sont importés d’Amérique du Sud en Europe via Anvers sont des cargaisons idéales pour cacher de la cocaïne. En 2019, les douaniers ont réalisé 19 saisies au BNFW, pour un total de plus de 10 tonnes de cocaïne ou 17% de l’ensemble des saisies de l’an dernier.

Ici également, la direction de l’entreprise a refusé de réagir. Tout ce qui concerne le trafic de drogue est "très sensible". Une source interne a accepté de nous confier ce qui suit: "La question est de savoir si nous sommes réellement un site attractif pour le trafic de drogue, car 17%, ce n’est finalement pas beaucoup. La grande majorité du trafic, soit environ 90%, provient de pays à risque comme la Colombie, le Costa Rica et l’Équateur. Le fait que moins de 20% des saisies ont lieu chez nous montre que nous sommes très vigilants par rapport au trafic de drogue.

Arrestations

L’an dernier, au quai 730, à l’Antwerp Container Terminal (ACT), également aux mains du holding Sea Invest, l’entreprise a été régulièrement confrontée au trafic de cocaïne. Six saisies ont été effectuées, pour un total de 6 tonnes, soit 10% de l’ensemble des drogues interceptées dans le port.

D’autres "hot spots" du trafic sont les quais 1333 de l’Antwerp Euroterminal (AET) et 1700 de l’Antwerp Gateway. L’an dernier, les douaniers ont saisi 5,4 tonnes de cocaïne au premier, et 5 tonnes au second, ce qui représente ensemble 20% de toutes les drogues saisies dans le port. Le terminal AET, un énorme site de 190 hectares avec 2,2 kilomètres de quais, situé au Bevrijdingsdok, est actif dans le vrac, le retail, les conteneurs et les grandes charges. Il est exploité par l’entreprise de logistique Grimaldi Group de Naples et l’entreprise portuaire anversoise Mexico Natie.

Cette dernière a récemment fait la une des journaux suite à l’arrestation de trois suspects dans un dossier de trafic de cocaïne. L’un d'eux était un cadre supérieur responsable de l’exploitation du terminal. Le gendre d’un baron de la drogue qui avait été arrêté semblait également travailler pour Mexico Natie. "Nous avons été choqués d’apprendre que trois collaborateurs étaient suspectés dans une enquête récente sur le trafic de drogue", a déclaré Marc Ivens, CEO de la discrète entreprise portuaire. "Nous nous sommes constitués partie civile pour suivre l’enquête."

Ces arrestations sont tombées au plus mauvais moment, car l’entreprise logistique avait totalement changé son identité graphique sur son site internet. Le nouveau slogan avec lequel Mexico Natie souhaitait mettre en évidence ses principales valeurs était "trusted logistics". Les soupçons d’implication de trois collaborateurs internes dans le trafic de drogue ont mis à l’épreuve la réputation de l’entreprise. "Il n’y a aucune place chez nous pour la drogue et les activités criminelles", a martelé le CEO. "Nous l’avons encore répété dans une communication à nos collaborateurs et à nos clients."

L’autre terminal – Antwerp Gateway – est situé juste en face du quai MPET, au Deurganckdok. Il est géré par DP World, un des plus grands exploitants de terminaux au monde. En 2012, la justice a lancé une enquête suite à la découverte d’indices de piratage informatique. Trois informaticiens flamands de haut vol ont aidé une bande de trafiquants turco-néerlandais à pirater les systèmes informatiques de plusieurs sociétés portuaires anversoises. Les trafiquants ont pu dupliquer des codes PIN de conteneurs où la drogue était cachée et les sortir discrètement des terminaux.

L’enquête sur ce gang, baptisée "Ocean Thirteen", a été clôturée en 2017. Fin 2018, les trois informaticiens se sont vu infliger de lourdes peines de prison et des amendes par le tribunal correctionnel d’Anvers. Rob Harrison, l’ancien CEO de DP World, a alors investi plus de 1,2 million d’euros dans des caméras de surveillance pour sécuriser le terminal et empêcher tout intrus de s’y introduire. Malgré tout, DP World a encore été victime d’infiltrations à deux reprises.

Cette guerre se déroule dans le port, et nous nous sentons à peine impliqués dans cette bataille. Nous sommes presque considérés comme des complices.

Les grands acteurs comme MSC et DP Word, qui sont la cible des trafiquants de drogue, se plaignent du manque de coordination. Ils se sentent seuls dans la lutte contre les trafiquants. Nous n’avons pas pu savoir si Jacques Vandermeiren, CEO du Port d’Anvers, partageait cette vision, car il a refusé de répondre à nos questions.

"Avec tout ce qui s’est passé à Anvers et dans ses environs – comme les excès de l’été dernier, avec l’explosion de grenades en rue – je comprends très bien que l’on y concentre les forces de police", explique une source chez MSC. "Nous avons affaire à des pouvoirs publics et à des politiciens qui mènent une ‘war on drugs’. Mais cette guerre se déroule dans le port, et nous nous sentons à peine impliqués dans cette bataille. Nous sommes presque considérés comme des complices. Ce n’est pourtant pas une sinécure de se protéger contre l’infiltration de bandes de trafiquants."

Structure centrale

Certains demandent donc la mise en place d’une structure centrale pour aider les entreprises portuaires à faire face à ce problème. "Auparavant, chaque navire qui entrait dans le port était le bienvenu. Il apportait des échanges commerciaux, de la prospérité et des emplois. Aujourd’hui, chaque porte-conteneurs est considéré comme une menace potentielle. Nous avons besoin d’une action centralisée pour s’attaquer à ce problème. Une personne qui en veut et qui prend les devants. Mais est-ce la tâche d’une entreprise portuaire ?"

Certes, les intérêts de MSC, PSA et DP Word sont très importants dans le port d’Anvers. On conteste cependant l’allégation que le port privilégie l’économie par rapport à tout le reste: "Nous sommes pratiquement en contact permanent avec la justice et la police, ainsi que les douanes, mais vous remarquerez qu’ils ne sont pas assez nombreux."

La peur est aussi présente dans le port. "Nous sommes terrorisés", indique notre source chez Sea-Invest. "Aujourd’hui, les pratiques des trafiquants de drogue sont encore relativement ‘amicales’. Mais si nous leur mettons des bâtons dans les roues, ils changeront de ton. Ils devront se montrer plus téméraires ou se tourner vers d’autres ports comme Dunkerque, Vlissingen, Zeebrugge ou Gand. C’est d’ailleurs déjà le cas. Le déménagement de Chiquita vers Vlissingen a déjà réduit de plusieurs tonnes le trafic de cocaïne dans le port d’Anvers. C’est aussi une des raisons pour lesquelles nous préférons ne pas voir notre nom cité dans le journal. Nous voulons rester aussi éloignés que possible de ce trafic."