À Machelen, le projet Broeklin a reçu son permis unique

Le projet baptisé Broeklin, formule rabotée et plus pragmatique du méga-centre commercial Uplace, toujours porté par la société éponyme, a reçu son autorisation du gouvernement flamand. Reste à savoir si la procession d’Echternach de la compagnie de promotion immobilière aux mains de Bart Verhaeghe est terminée pour autant.

Ensuite, la ministre de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA) et la ministre du Travail et de l'Économie Hilde Crevits (CD&V) ont inclus des contraintes environnementales et de mobilité à ce permis lancé sur la zone de Broek, qui fait partie de l'ancien chancre industriel de Renault à Machelen, toujours en reconversion 25 ans après la fermeture de l'usine.

Pour éviter des nuisances de circulation supplémentaires, le gouvernement régional demande à Uplace de fournir un service de navettes depuis et vers la gare de Vilvoorde pendant les heures d'ouverture. Toutes les 3,5 minutes, il devra y avoir une connexion train-bus, qui représente un coût annuel de 500.000 euros pour le propriétaire-gestionnaire. Et cette offre de services ne garantit pas encore la présence de clients sur le site décentré.

Une interminable saga

En 2018, la municipalité de Machelen a alors embauché l'ingénieur-architecte Alexander D'Hooghe pour sortir de l'ornière et relancer le projet. Uplace a finalement abandonné l’idée de centre commercial et les esprits ont mûri pour aboutir un projet plus durable, avec un quartier artisanal original constitué d’ateliers de fabrication et de vente qui fonctionnent de manière circulaire, d’unités de PME et de beaucoup de verdure pour relier l'ensemble. "D’une certaine manière, Alexander D'Hooghe nous a littéralement rééduqués", déclare Jan Van Lancker, le CEO actuel de Uplace.