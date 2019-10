Administration, entreprises et familles mises à contribution par Jan Jambon

Il est tout d’abord question d’économiser 625 millions d’euros par le biais de la fiscalité. La plus grande partie proviendra de la suppression du bonus logement: 328 millions d’ici 2024. De ce dernier montant, on prélèvera 140 millions pour financer la réduction des droits d’enregistrement de 7% à 6%.

Allocations familiales rabotées

À côté de ces nouvelles recettes, le gouvernement Jambon envisage de couper sérieusement dans les dépenses . Ainsi les allocations familiales pour le troisième enfant ne seront plus indexées, de même que le supplément d’allocations familiales pour les enfants aux études supérieures ne sera plus indexé. Au total, cela permettra d’économiser 108 millions d’euros.

Il est également prévu de diminuer les dépenses pour l’enseignement secondaire (100 millions d’euros) et les dépenses pour l’aide à domicile (55 millions d’euros, la croix jaune et blanche par exemple).

L’administration flamande se verra également appliquer un régime minceur de 660 millions d’euros d’ici 2024 . Cela passera par une non-indexation des moyens de fonctionnement (256 millions) et des économies sur les frais de personnel (75 millions).

L’Unizo contrariée

Les entreprises ne seront pas non plus épargnées. Jusqu’ici, elles pouvaient compter sur une réduction sur les cotisations sociales pour leur personnel de plus de 55 ans. Cette limite d’âge sera portée à 58 ans. Ce qui représente une économie de 226 millions d’euros.