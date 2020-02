Alost, un carnaval placé sous hautes tensions...

Plaintes limitées

Avec quelles conséquences concrètes? Des chiffres, il ressort que les plaintes déposées sur les débordements du week-end sont limitées à ce stade. Tout d'abord, au pénal - pour incitation à la haine, à la discrimination ou la violence. Où il faudrait d'abord être en mesure de démontrer qu'il y a bel et bien eu une volonté d'inciter à quoi que ce soit, allant au-delà de la liberté d'expression. Ce qui n'aura rien de simple. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'à ce stade, seule l'étude d'une éventuelle plainte soit sur la table, nous renseigne Patrick Charlier, co-directeur d’Unia. Avant de préciser qu'un contact régulier a été entretenu avec le parquet ces derniers jours et que la police a pris note de l’identité des personnes liées aux groupes carnavalesques moquant la judaïté.

Pour le reste, 27 signalements (au moment d'écrire ces lignes) ont été adressés à l'ex-Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. En ligne avec les chiffres d'il y a un an, autour d'une trentaine à l'époque, avec une moitié déposée avant le carnaval, et l'autre après, et ce, par autant de détracteurs que de supporters.