Au moins 10.000 manifestants pour le climat à Gand

La marche, placée sous le thème "Rise for Climate", a démarré sous un soleil radieux vers 15h30 de la Sint-Pietersplein, dans le centre de la Cité des Comtes, a constaté sur place un journaliste de l'agence Belga.

Les manifestants, souvent venus en famille et parfois en short, brandissaient des calicots dénonçant le réchauffement climatique et réclamant des mesures rapides pour le combattre. Des militants du parti écologiste Groen se sont joints à eux, sous l'égide de leur présidente Meyrem Almaci.

"Gand s'est fortement investie dans la politique en faveur du climat", a expliqué l'échevin Filip Watteeuw (Groen), en assurant avoir enregistré des résultats en matière de mobilité, avec moins de voitures dans les rues - et donc une réduction de la pollution - en favorisant le vélo et les transports en commun. "Je crois que nous devons aller plus loin", a-t-il ajouté.