Avis de tempête pour l'Open Vld

Pour quelles raisons? D’abord, pour des soupçons de malversations financières et des accusations de comptabilité opaque à l’encontre de la députée. Le tribunal de l'entreprise d'Anvers a désigné il y a quelques jours un administrateur provisoire pour "Let's Go Urban", l’ASBL qui a fait connaître Sihame El Kaouakibi. Cette association organise, depuis 2009, des ateliers et des formations – danse (hip-hop, slam…), "empowerment" – pour des jeunes. Une vraie réussite sur le terrain qui a drainé des dizaines de milliers d’euros de subsides publics , principalement de la Ville d’Anvers. Sihame El Kaouakibi y a gagné une aura certaine en Flandre. Pour preuve, une autre société de l’élue libérale (WannaWork), qui met en relation les jeunes avec les entreprises, a été financée par des acteurs privés très connus, comme Luc Bertrand, Thomas Leysen ou Françoise Chombar.

Enquête en cours

Les faiseurs de voix, arme à double tranchant

Au-delà de son aspect judiciaire, l’affaire El Kaouakibi illustre la difficulté pour les partis d’intégrer des personnalités de la "société civile". Et inversement, à celles-ci de s’adapter aux us et coutumes du monde politique. Tous les partis ont la tentation, juste avant un scrutin, d’intégrer en leur sein des "faiseurs de voix". Les résultats sont souvent mitigés. À court terme, l’effet bénéfique est réel. Ces figures connues rapportent effectivement leur lot de suffrages. À long terme, leur intégration dans le jeu politique classique érode généralement leur popularité et leur apport n’est pas toujours substantiel dans le travail parlementaire. Et lorsque la greffe ne prend pas, ces "stars" font aussi des dégâts dans la base militante du parti concerné où beaucoup doivent suer sang et eau et même sortir leurs propres deniers pour faire campagne. Ceux-là acceptent dès lors mal de se voir griller la politesse... Les "stars" sont une arme à double tranchant.