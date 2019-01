Bart De Wever surfe sur la vague Game of Thrones

Le président de la N-VA, qui a annoncé sa candidature pour le poste de ministre-président de la Flandre lundi, a profité de l'annonce d'une date pour le lancement de la dernière saison de la série Game of Thrones pour lancer sa campagne comm'. Il a ainsi emprunté l'imagerie de cette célèbre série sur Instagram. Le but? Toucher un électorat plus jeune.

Sacré coup de comm' de la part de la N-VA et de son président Bart De Wever. Ce dernier a annoncé ce lundi sa candidature au poste de ministre-président flamand, aux côtés de Jan Jambon et Geert Bourgeois, respectivement candidats au Fédéral et à l'Europe.

Ce lundi toujours, était annoncée la date de diffusion du premier épisode de la dernière saison de la célèbre série de HBO Game of Thrones: le 14 avril prochain.

Une annonce sur laquelle le bourgmestre d'Anvers a surfé. Sur Instagram en effet, ciblant ainsi les jeunes, le président de la N-VA a publié une photo de lui sur l'emblématique trône de fer de la série... avec l'inscription: "King in the North" (Le Roi du Nord), faisant ainsi allusion à sa candidature pour le poste de ministre-président de la Région flamande, soit le nord du pays.

Vue en plein écran ©Bart De Wever/Instagram

Un commentaire accompagne l'image: "Préparez-vous, Bart arrive", détournant également l'une des phrases cultes de Game of Thrones.

En ne publiant cette image que sur le réseau social Instagram et non sur Facebook et/ou Twitter, la N-VA vise ainsi un électorat plus jeune, ce réseau étant très populaire chez ceux-ci.