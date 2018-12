Bart de Wever nommé bourgmestre

Les sections anversoises de la N-VA, de l'Open Vld et du sp.a ont approuvé samedi l'accord de majorité négocié entre les trois partis pour diriger la ville portuaire au cours des six prochaines années. Si cette approbation fut acquise sans encombres au sein des libéraux et de la N-VA, chez les socialistes en revanche, ce fut nettement plus laborieux.