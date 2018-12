Ben Weyts et les voeux d'une "république flamande"

C'est devenu un exercice saisonnier: la période de Fêtes voit fleurir les voeux des politiques sur les réseaux sociaux. C'est à qui sera le plus original. La vidéo peut être un bon moyen de faire mouche. C'est une occasion de faire passer son message sous une forme moins convenue. Mais c'est une arme de communication à double tranchant. On se souvient des voeux de Fadila Laanan , alors ministre de la Culture, et de son "nounours", au tournant de 2011. Bad buzz, comme on dit.

On y voit en effet le ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics, mains tremblantes, voix chevrotante et moustache grise, dans son fauteuil au coin du feu. On est en 2048. Il a 30 ans de plus et répond aux questions de ses petits-enfants qui lui demandent comment c'était, en ces temps reculés de 2018.