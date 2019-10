Survol des avions. C’est sans doute le problème le plus insoluble de la lasagne politico-institutionnelle belge. Dans l’accord de gouvernement, on évoque une volonté de "trouver une solution pour les nuisances sonores et l’insécurité juridique qui pèsent aujourd’hui sur l’aéroport, tant dans la périphérie que par rapport à la Région bruxelloise". L’accord plaide pour "des routes aériennes établies (…) selon le principe d’une dispersion équitable et sur base des principes aéronautiques de voler face au vent (…)". L’an dernier, 11 communes du Brabant flamand ont entamé une procédure contre l’État belge, estimant que la répartition des vols était défavorable aux communes de la périphérie.