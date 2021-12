Chronique "Canal Nord-Sud" L'azote menace l'économie flamande

Le Nord et le Sud du pays portent-ils un regard différent sur l'actualité? C'est le sujet que nous souhaitons aborder dans notre chronique, publiée simultanément dans L'Echo et De Tijd. Alain Narinx (L'Echo) et Wim Van de Velden (De Tijd) croisent le fer chaque semaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons au problème d'azote auquel la Flandre est confrontée.

Cher Alain,

Lorsque tu évoques le manque de leadership politique dans notre pays, je crains de devoir te donner raison. Et entre nous: en Flandre non plus, nous ne nous en sortons pas très bien. Connais-tu le sobriquet du moment du ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA)? "Jojo Jan" (Jan yo-yo). Cela s'explique par le fait qu'il décide un jour que le secteur événementiel doit rester ouvert, pour décider le lendemain qu'il doit être fermé et plaider quelques jours plus tard pour sa réouverture. Il n'y a pas si longtemps, on l'appelait "Sterke Jan" (Jan le solide).

Le problème de l'azote – sur lequel le gouvernement flamand devra bientôt statuer – sera un test important pour Jambon. Et cette question est en train de se transformer en thriller politique, Alain, car elle est une pomme de discorde au sein du gouvernement flamand. D'un côté, nous avons l'étoile montante, la ministre de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA), qui souhaite s'attaquer au problème de l'azote et de l'ammoniaque en imposant des normes strictes aux agriculteurs, considérés comme la principale source d'émissions. Mais elle se heurte, de l'autre côté, à l'opposition de ses partenaires de coalition, le CD&V et l'Open VLD, qui ont pris le parti des fermiers.

Il ne sera pas évident d'arriver à un compromis politique. Car si les agriculteurs sont épargnés, comme l'ont fait dans le passé les prédécesseurs de Demir – dont Joke Schauvlieghe (CD&V) – la facture risque d'être présentée à l'industrie. Il faudra alors annoncer le gel des licences, comme ce fut le cas aux Pays-Bas. La pilule serait amère, en particulier pour le Port d'Anvers. Peux-tu imaginer, Alain, que le développement du Port d'Anvers risque d'être menacé par le problème d'azote auquel la Flandre est confrontée? Plusieurs grands dossiers d'entreprises sont en attente, comme les licences pour Ineos et Total, mais aussi pour l'agrandissement du port.

La solution adoptée par les Pays-Bas consiste à compenser financièrement les agriculteurs. Pour ce faire, le nouveau gouvernement néerlandais – soit dit en passant, nos voisins du nord semblent avoir eu autant de difficultés que la Belgique à former un gouvernement – met des milliards de côté. C'est aussi ce à quoi pense le gouvernement flamand, y compris la figure de proue du CD&V, Hilde Crevits. La grande différence par rapport aux Pays-Bas est que la Flandre n'a réservé que 100 millions d'euros, ce qui n'est pas grand-chose.

Heureusement, nous avons créé ce projet pédagogique de connexion nord-sud, qui nous permet d'expliquer nos réalités respectives. Mais je ne crois pas me tromper, Alain, quand je pense que le sud du pays n'est pas au courant de nos problèmes d'azote, susceptibles d'étouffer toute l'économie du pays. Les conflits entre l'écologie et l'économie sont un problème politique de plus en plus récurrent en Flandre. Dans le dossier de l'azote, ce choc est violent. Cela revient à s'interroger sur l'avenir de l'élevage intensif, qui est un important produit d'exportation pour la région.

Honnêtement, Alain, cela m'étonne que le dilemme entre écologie et économie semble quasi inexistant dans le sud du pays, malgré la longue histoire industrielle de la Wallonie. Apparemment, la pollution historique – qui est une réalité – ne semble pas hypothéquer l'économie wallonne. Est-ce peut-être parce que l'activité économique est (quasi) absente en Wallonie? C'est une blague, je te rassure, Alain. C'était plus fort que moi.