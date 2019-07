Confédéralisme et intégration au menu de la fête flamande

"Flamands et francophones doivent pouvoir faire leurs propres choix."

"Cela nécessite une réforme par laquelle les Flamands et les Francophones établissent ce sur quoi ils veulent encore décider ensemble et ce qu’ils veulent encore gérer ensemble. Tout le reste doit être scindé, de manière à ce que les Flamands et les Francophones puissent faire leurs propres choix politiques", a ajouté Liesbeth Homans.