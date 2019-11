Conner Rousseau élu nouveau président du sp.a

Élu en Flandre orientale pour le parlement flamand en mai dernier, Conner Rousseau était opposé dans l'élection pour la présidence du parti socialiste flamand à Hannes De Reu et Christ'l Van der Paal. Chaque candidat se présentait avec un "running mate" appelé à occuper la vice-présidence. Conner Rousseau et Funda Oru ont obtenu 72% des voix exprimées par les membres du parti. Christ'l Van der Paal et Bart Callaert ont obtenu 16%. Hannes De Reu et Elhasbia Zayou ont récolté 11% des voix.